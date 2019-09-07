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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۴:۳۰

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت هرمزگان:

راه اندازی سامانه توزیع لاستیک ماشین سنگین

راه اندازی سامانه توزیع لاستیک ماشین سنگین

بندرعباس - معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت هرمزگان گفت: سامانه توزیع لاستیک ماشین سنگین از ۲۴ شهریورماه سالجاری راه اندازی می گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی بیان داشت: این سامانه در راستای تحقق اصل ٤٤ قانون اساسی راه اندازی شد. این سامانه دارای دو بخش است که بخش اول را عاملین توزیع لاستیک و بخش دوم را خریداران تشکیل می‌دهد.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت تشریح کرد: در بخش اول عاملین توزیع در این سامانه میزان موجودی انبار لاستیک خود را در سامانه لاستیک ثبت می‌نمایند.

عباسی گفت: در بخش دوم، خریداران تقاضای خود را در این سامانه ثبت و پس از دریافت حواله نسبت به دریافت لاستیک خود از عامل توزیع اقدام می‌کنند.

وی در پایان تاکید کرد : در همین زمینه کارگاه آموزشی برای عاملین توزیع برگزار گردید و نحوه استفاده از سامانه لاستیک ( https://www.utcms.ir ) توضیحاتی ارائه شد.

کد مطلب 4713431

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