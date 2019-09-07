هشدار فرزند احمد شاه مسعود درباره توافق محرمانه آمریکا با طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «احمد مسعود» فرزند احمد شاه مسعود، در این رابطه عنوان داشت: اگر توافق پنهان آمریکا با طالبان موجب شود که یک رژیم افراطی به قدرت بازگردد، این توافق با مقاومت سختی از سوی مردم افغانستان مواجه می‌شود.

احمد شاه مسعود یکی از خوشنام ترین فرماندهان افغانستان در زمان حمله اتحاد جماهیر شوروی به این کشور بود که چند روز قبل از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، به دست نیروهای القاعده ترور شد.

گرچه احمد مسعود در سیاست افغانستان تازه وارد است اما او سایه سنگین نام پدرش را با خود همراه دارد.

مسعود در گفتگو با رویترز درباره مذاکرات صلح بین طالبان و آمریکا گفت: «بسیار پنهانی است. این اتفاق پشت درهای بسته رخ داد.» وی تاکید کرد که توافق صلح را فرصتی عالی می‌داند اما نحوه مدیریت آن ناامید کننده است.

وی افزود: «می‌خواهیم افرادی را که در سراسر کشور درگیری این موضوع هستند ببینیم.»

در روزهای اخیر دولت افغانستان همچون سفرای سابق آمریکا در کابل در مورد خروج سریع نیروهای آمریکایی بدون پذیرش شروط مشخصی از سوی طالبان اظهار نگرانی کرده است. آنها می‌گویند بدون تعهد صریح طالبان به کاهش حملات خود چنین توافقی می‌تواند به یک جنگ داخلی شبیه سال‌های دهه نود میلادی یعنی فاصله بین خروج نیروهای شوروی و قدرت‌گیری طالبان منجر شود.