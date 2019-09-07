به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی با صدور حکمی نیکنام حسینی‌پور را به عنوان دبیر بیست و هفتمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. در متن این حکم آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت «دبیر بیست و هفتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌گردید.

امید است با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و تعامل و همکاری صمیمانه همه صاحبنظران، نهادها و سازمان‌های تاثیرگذار، شاهد برگزاری هر چه با شکوه‌تر این رویداد فرهنگی در سطح کشور باشیم.»

همچنین معاون امور فرهنگی در احکامی جداگانه غلامرضا غفاری، علیرضا مختارپور، اشرف بروجردی، راضیه تجار، محمدحسین رنجبران، علیرضا کاظمی، مهدی فیروزان، فریدون عموزاده خلیلی، هومان حسن‌پور، علی غیاثی ندوشن، محسن رضایی، عیسی علیزاده، محمد جوادیان‌زاده، محمدجواد مرادی‌نیا، حجت‌الاسلام ارزانی، ایوب دهقانکار، ابراهیم حیدری، مجتبی تبریزنیا، جواد محقق، ابراهیم زاهدی مطلق، عبدالعظیم فریدون و علی اکبر اشعری را به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری بیست و هفتمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. در بخشی از متن حکم هر یک از اعضا آمده است:

«نظر به اهمیت کتاب و کتابخوانی و تلاش همگانی در جهت توسعه و ترویج این مهم، ضرورت دارد با همراهی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و تشکل‌های صنفی و تبادل نظر با اصحاب اندیشه، در نهادینه کردن فرهنگ مطالعه تلاش نماییم و خواندن کتاب را تبدیل به لذت کنیم. اینک برآنیم با بهره‌گیری از تجارب گذشته و دیدگاه‌های کارشناسانه بیست وهفتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران را با شکوه هر چه بیشتر برگزار نماییم ...»