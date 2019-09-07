به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی باشگاه پرسپولیس، در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ به نشانه دهمین قهرمانی پرسپولیس در رقابت‌های سراسری فوتبال کشور که برای اولین بار توسط یکی از باشگاه‌های کشور رقم زده شد، ستاره‌ای طلایی روی نشان خود قرارداد که با طی شدن مراحل قانونی به نام «پرسپولیس» به ثبت رسمی رسید.

در پی این اقدام، کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان بالاترین مرجع فوتبال قاره این نشان را به رسمیت شناخت و آن را جایگزین نشان قبلی در مراجع، محافل رسمی و لیگ قهرمانان آسیا نمود.

باشگاه پرسپولیس با توجه به اینکه سازمان لیگ برتر همچنان از نشان قبلی باشگاه استفاده می‌کند، با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ خواستار آن شد که نشان رسمی باشگاه پرسپولیس با ستاره طلایی در مراسم، محافل و مراجع رسمی چون سایت رسمی سازمان لیگ به کار گرفته شود.

گفتنی است باشگاه پرسپولیس، پیش از این نیز، چنین درخواستی را مطرح کرده بود.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، همچنین قبل از این در ادامه نامه‌نگاری‌های باشگاه برای دریافت جام قهرمانی سوپر جام مربوط به فصل اخیر، رایزنی‌هایی را با مقام‌های سازمان لیگ داشته است.