علیرضا دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اولین دوره مسابقه عکاسی بچه‌های مسجد با موضاعات نماز و نیایش، هیئت‌های عزاداری محلات و موکب‌های پیاده روی اربعین برگزار خواهد شد.

دولت آبادی با اشاره به مهلت ارسال آثار، عنوان داشت: علاقمندان به شرکت در این دوره از مسابقات می‌توانند آثار خود (حداکثر سه اثر برای هر عکاس) را از اول محرم تا ۲۵ صفر در قالب رنگی و فرمت «جی پی جی» از طریق رایانامه مندرج در فراخوان، ارسال از طریق شماره مجازی و در قالب سی دی به دبیرخانه ارسال کنند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان، گفت: استفاده از ظرفیت هنر در تولید محتوای مذهبی، ایجاد رقابت هنری در بین بچه‌های مسجد و معرفی آئین‌های عزاداری از جمله اهداف طرح است.

وی با تاکید بر ارتقای آموزشی کانون‌ها، اظهار کرد: با همکاری سینمای جوان نیز دوره آموزشی عکاسی برگزار خواهد شد و علاقمندان برای ثبت نام به ستاد کانون کانون فرهنگی هنری مساجد استان واقع در گلستان ۱۵ یاسوج مراجعه کنند.