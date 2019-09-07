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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۴:۳۵

همایش «احلی من العسل» در بوشهر برگزار شد

همایش «احلی من العسل» در بوشهر برگزار شد

بوشهر - به یاد نوجوان ۱۳ ساله دشت کربلا قاسم بن الحسن(ع)، همایش «احلی من العسل» در حسینه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «احلی من العسل» با حضور نوجوانان سیاه پوش بوشهری در حسینه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار شد و حاضرین در سوگ حضرت امام حسین (ع) و حضرت قاسم بن الحسن (ع) به عزاداری پرداختند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر پیش از ظهر شنبه در این آئین اظهار داشت: نوجوانان امروز نیز باید با فرهنگ حماسی به خوبی آشنا شوند و حرکت حضرت قاسم بن الحسن (ع) در صحرای کربلا را سرمشق خود قرار دهند.

سردار علی رزمجو با بیان اینکه حماسه آفرینان دشت کربلا راه و رسم زندگی را به ما نشان دادند، خاطرنشان کرد: باید از دین و مکتب اسلام و سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و اصحاب با وفایش رسم زندگی و فداکاری آموخت.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای تهاجم فرهنگی علیه جوانان و نوجوانان ایران اسلامی اضافه کرد: نوجوانان تشنه حق و حقیقت هستند و توجه به سیره ائمه اطهار (ع) انسان را در مقابل انواع ناهنجاری‌های اجتماعی و تربیتی مصون می‌دارد.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به اینکه در دفاع مقدس نیز نوجوانان ۱۳ ساله از جمله شهید فهمیده و شهید صافی از استان بوشهر حماسه خلق کردند، ادامه داد: حضرت قاسم بن الحسن (ع) الگویی برای نوجوانان و دانش آموزان است.

کد مطلب 4713446

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