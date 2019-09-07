همایش «احلی من العسل» در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «احلی من العسل» با حضور نوجوانان سیاه پوش بوشهری در حسینه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار شد و حاضرین در سوگ حضرت امام حسین (ع) و حضرت قاسم بن الحسن (ع) به عزاداری پرداختند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر پیش از ظهر شنبه در این آئین اظهار داشت: نوجوانان امروز نیز باید با فرهنگ حماسی به خوبی آشنا شوند و حرکت حضرت قاسم بن الحسن (ع) در صحرای کربلا را سرمشق خود قرار دهند.

سردار علی رزمجو با بیان اینکه حماسه آفرینان دشت کربلا راه و رسم زندگی را به ما نشان دادند، خاطرنشان کرد: باید از دین و مکتب اسلام و سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و اصحاب با وفایش رسم زندگی و فداکاری آموخت.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای تهاجم فرهنگی علیه جوانان و نوجوانان ایران اسلامی اضافه کرد: نوجوانان تشنه حق و حقیقت هستند و توجه به سیره ائمه اطهار (ع) انسان را در مقابل انواع ناهنجاری‌های اجتماعی و تربیتی مصون می‌دارد.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به اینکه در دفاع مقدس نیز نوجوانان ۱۳ ساله از جمله شهید فهمیده و شهید صافی از استان بوشهر حماسه خلق کردند، ادامه داد: حضرت قاسم بن الحسن (ع) الگویی برای نوجوانان و دانش آموزان است.