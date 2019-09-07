محدودیت های ترافیکی پلیس خراسان جنوبی در روزهای تاسوعا و عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی ظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: بر اساس قوانین هرگونه شعارنویسی بر روی خودرو که مانع دید راننده شود، ممنوع است که امیدواریم عزاداران در ایام ماه محرم این مهم را مراعات کنند.

رئیس پلیس راهور خراسان‌جنوبی بیان کرد: همچنین بر اساس موازین قانونی هیئت‌ها نباید برای جابه جایی عزاداران از وانت و کامیونت استفاده کنند و در صورت تخلف از این مهم و بروز حادثه میزان قصور مسئول و متولی هیئت نیز لحاظ می‌شود.

عباسی ادامه داد: همچنین از توقف وسایل نقلیه در مسیر تردد هیئت‌های عزاداری خودداری شود و از این جهت هیئت‌ها نباید برای حمل ادوات چون سیستم صوت، طبل‌ها و سایر لوازم از خودرو استفاده کنند.

وی با اشاره به محدویت‌های ترافیکی در روزهای تاسوعا و عاشورا در بیرجند افزود: در شب تاسوعا در کلیه مسیرهای منتهی به مسجد امام حسین (ع) شامل بیست متری دوم شرقی، خیابان شهید تیمورپور، خیابان شهید نوربخش، خیابان مدرس حد فاصل ابوذر تا میدان سوم مدرس و خیابان پاسداران یک تا ۳ و میدان قدس محدودیت تردد وسایل نقلیه وجود خواهد داشت.

رئیس پلیس راهور خراسان‌جنوبی گفت: کلیه مسیرهای منتهی به مسجد عاشورا شامل سه راهی مصلی، سه راهی اسدی و خیابان شهید مطهری، میدان شهدا و خیابان شهید منتظری و همچنین خیابان انقلاب، خیابان عارفی و میدان امام حسین (ع) محدودیت در تردد خودرو در شب تاسوعا وجود خواهد داشت.

عباسی اظهار کرد: همچنین در بیرجند در روز نهم محرم (روز تاسوعا) از ساعت هفت صبح محدودیت ترافیکی در مسیر خیابان منتظری حدفاصل سه راه اسدی تا میدان شهدا، خیابان شهید کوشه‌ای، خیابان حکیم نزاری، میدان شهدا و خیابان دانشگاه (تقاطع فرعی) محدودیت تردد وجود خواهد داشت.

وی بیان کرد: در بعد از ظهر روز تاسوعا نیز محدودیت‌های ترافیکی در بیرجند شامل مسیر شرق به غرب خیابان جمهوری حدفاصل میدان امام (ره) تا میدان امام حسین (ع) و بالعکس و همچنین از جنوب به شمال حدفاصل میدان شهدا تا خیابان شهید منتظری و سه راهی اسدی تا سه راهی مصلی و بالعکس و از میدان طالقانی تا سه راهی اسدی و خیابان فرزان از میدان موسی بن جعفر (ع) تاسه راهی مصلی خواهد بود.

رئیس پلیس راهور خراسان‌جنوبی با بیان اینکه محدودیت‌های ترافیکی بیرجند در شب عاشورا شامل کلیه مسیرهای منتهی به دارالشفاء فاطمه الزهرا (س) و عاشوراخانه و کلیه مسیرهای منتهی به مسجد امام حسین (ع) می‌شود، بیان کرد: در این مدت توقف در ضلع شرقی و غربی خیابان منتظری نیز ممنوع است.

عباسی یادآور شد: محدودیت‌های ترافیکی در روز عاشورا در بیرجند شامل خیابان ارتش، خیابان مدرس حدفاصل بیست متری دوم، میدان اول مدرس تا میدان ابوذر، خیابان شهدا تا میدان شهدا و خیابان شهید منتظری، خیابان طالقانی ۹، چهارراه انقلاب تا خیابان انقلاب و میدان امام حسین (ع)، خیابان حکیم نزاری تا میدان امام (ره) و خیابان جمهوری تا میدان امام حسین (ع) خواهد بود.