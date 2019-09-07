به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محسن نریمان با اعلام این خبر افزود: توجه به موضوع صنایع خلاق فرهنگی و هنری و اقتصاد فرهنگ و هنر در دستور کار این سازمان قرار دارد و در همین راستا و پیرو تفاهم نامه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با ستاد فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ارس به عنوان اولین منطقه صلاحیت لازم را برای شناسایی و معرفی شرکت‌های خلاق به این ستاد کسب کرد.

وی افزود: این موضوع که ناشی از دیرینه و توانمندی خاص مردم منطقه در حوزه‌های مربوط به صنایع فرهنگی و هنری از جمله صنایع دستی و همچنین برگزاری جشنواره‌های تخصصی متعدد در سطح ملی و بین المللی مانند تئاتر خیابانی، نقاشی و طراحی دارد، زمینه ساز توسعه سرمایه گذاری ها در حوزه صنایع خلاق خواهد شد و از طرفی ظرفیت ایجاد شده از راه اندازی مرکز رشد ارس که در سالهای اخیر فعالیت چشم گیری در حوزه جذب و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و فناور داشته نویدبخش فراهم شدن زمینه توسعه و تعالی فعالین حوزه صنایع خلاق می‌باشد.

وی گفت: با رویکرد جدید معاونت فرهنگی گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در توسعه صنایع خلاق که نشانه‌ای از تحول صنعت فرهنگی است، معاونت فرهنگی منطقه آزاد ارس با همکاری مرکز رشد ارس نیز اقدامات مناسبی در ارائه مشوق‌های لازم به منظور توسعه صنایع خلاق از جمله صنایع دستی منطقه انجام داده است.

وی افزود: با شناسایی و معرفی شرکت‌ها و افراد خلاق به ستاد فناوری‌های نرم و هویت ساز از طریق سامانه مربوطه در مرکز رشد واحدهای فناور ارس، گواهی خلاق صادر شده و این شرکت‌ها از مزایای دانش بنیانی بهره مند خواهند شد.

نریمان گفت: مطابق آئین نامه ابلاغی، شرکت‌های فعال در حوزه‌های کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی، صنایع دیداری و شنیداری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی، بازی، اسباب بازی و سرگرمی، طراحی و معماری، نشر، چاپ و کتابخانه، گیاهان دارویی و طب سنتی می‌توانند در صورت احراز صلاحیت به عنوان شرکت خلاق مشمول حمایت‌های مرکز شوند.

وی تصریح کرد: افراد و شرکت‌های فعال در این زمینه‌ها می‌توانند برای بهره مندی از مشوق‌ها و حمایت‌های مرکز رشد ارس به مرکز رشد یا معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری ارس مراجعه نمایند.