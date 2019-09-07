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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۴:۴۲

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی:

کربلا و عاشورا اوج تجلی مبارزه حق علیه باطل است

کربلا و عاشورا اوج تجلی مبارزه حق علیه باطل است

بجنورد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: کربلا و عاشورا اوج تجلی مبارزه حق علیه باطل است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خادمی ظهر شنبه در همایش احلی من العسل در جمع خبرنگاران عنوان کرد: خلوص نیت و توجه به سید الشهدا و اصحاب گرامی باعث شده است تا جبهه کربلا و عاشورا؛ جوان، نوجوان، پیر، عرب و عجم نشناسد و این پرچم در همه جای کشور نصب شود، امیدواریم این مقدمه ای برای ظهور موعود الهی باشد.

وی افزود:ما صاحب مکتب غنی، منطقی و عمیقی هستیم و از این جهت مایه نگرانی نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: باید بدانیم این هجمه و مبارزات از ابتدای تاریخ بشریت بوده و از روزی که خداوند انسان را آفرید این دو جبهه در مقابل هم قرار گرفته اند، بنابراین چیز تازه ای نیست و این امر در عصر ما ظاهرش تغییر کرده و مدرن شده است. ما باید خودمان را در برابر هجمه های مدرن دشمن مسلح کنیم و با ابزار لازم به پاسخگویی بپردازیم.

کد مطلب 4713460

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