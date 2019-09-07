محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هوای امروز قم صاف و آفتابی و در برخی ساعات همراه با وزش باد است، گفت: هوای این استان در روز یکشنبه نیز صاف و آفتابی و در اوایل شب همراه با وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود.

وی افزود: هوای استان قم در روز دوشنبه نیز صاف و آفتابی در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان قم گفت: استان قم فردا شب با نفوذ هوای خنک از نیمه شمالی کشور تحت تأثر قرار می‌گیرد و روز دوشنبه شاهد کاهش پنج درجه‌ای دمای هوا نسبت به امروز هستیم.

وی اظهار داشت: حداقل دمای هوای امروز قم ۱۷ درجه و حداکثر دمای هوا ۳۸ درجه، حداقل دمای هوای قم در روز یکشنبه ۱۷ درجه و حداکثر ۳۶ درجه و حداقل دمای هوای قم در روز دوشنبه ۱۵ درجه و حداکثر دمای هوا ۳۳ درجه خواهد بود.

ترابیان گفت: سرعت وزش باد امروز بین ۲۵ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی، یکشنبه ۳۵ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شمال غربی و دوشنبه بین ۲۵ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی خواهد بود.