آزادسازی ۵۸۰ زندانی غیرعمد اردبیل به مشارکت خیران نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی پیش از ظهر شنبه در مراسم آزادسازی ۱۴ نفر از زندانیان غیرعمد استان اردبیل عنوان کرد: آزادی ۵۸۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد اردبیل به مشارکت خیران نیازمند است و امیدواریم با فرهنگ سازی مناسب بتوان نظر مثبت خیران را برای مشارکت بیشتر در چنین بخش‌هایی افزایش داد.

وی با بیان اینکه در آزادسازی ۱۴ زندانی جرایم غیرعمد اردبیل با مشارکت یکی از کارآفرینان برتر استان می‌تواند ترویج دهنده فرهنگ نیکوکاری و توجه به آزادسازی زندانیان غیرعمد باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل آزادسازی زندانیان غیرعمد را به عنوان معماری فرهنگی نام برد و افزود: عزاداران حسینی اردبیل مطمئناً در سال جاری برای برطرف سازی مشکلات خانواده‌هایی که سرپرست آنان به دلیل جرایم غیرعمد در بند گرفتار شدند، سنگ تمام خواهند گذاشت.

خدادادی در پایان از مشارکت ویژه خیرین با ستاد دیه استان قدردانی کرد و ادامه داد: از مردم حسینی استان اردبیل تقاضامندیم در ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان توجه ویژه‌ای نیز به آزادی زندانیان غیرعمد داشته باشند چرا که با زندانی شدن سرپرستان خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی زیادی در کمین آنان خواهد بود.