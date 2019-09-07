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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۴:۴۸

عملیات گسترده حشد شعبی در جرف الصخر برای تامین امنیت عاشوراء

عملیات گسترده حشد شعبی در جرف الصخر برای تامین امنیت عاشوراء

فرماندهی عملیات فرات مرکزی حشد شعبی امروز شنبه از عملیات گسترده در منطقه جرف الصخر بابل و برخی مناطق اطراف آن علیه هسته‌های خفته داعشی که به دنبال تحرکاتی در روز عاشورا بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، فرماندهی عملیات فرات مرکزی حشد شعبی امروز شنبه از عملیات گسترده در منطقه جرف الصخر بابل و برخی مناطق اطراف آن علیه هسته‌های خفته داعشی که به دنبال تحرکاتی در روز عاشورا بودند، خبر داد.

سجاد الاسدی معاون فرمانده عملیات فرات مرکزی حشد شعبی عراق بیان کرد: فرماندهی عملیات فرات مرکزی حشد شعبی امروز عملیات گسترده ای در منطقه جرف الصخر و برخی مناطق اطراف آن برای یافتن هسته‌های خفته داعشی که به دنبال حملاتی در روز عاشورا بودند، انجام داد. این عملیات شامل پاکسازی و تأمین مناطق شمال بابل و کمربندی بغداد بود.

وی از هماهنگی میان نهادهای امنیتی و حشد شعبی برای تأمین مراسم روز عاشوراء خبر داد.

کد مطلب 4713470

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