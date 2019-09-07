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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۴:۴۹

آغاز ثبت نام دانشجویان میهمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

آغاز ثبت نام دانشجویان میهمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشجویانی که با میهمانی آنها در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی تهران موافقت شده است می توانند از ۱۶ تا ۲۰ شهریورماه در سایت آموزش ثبت نام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، این دسته از دانشجویان می توانند از روز شنبه ۱۶ شهریور تا پایان وقت روز چهارشنبه ۲۰ شهریورماه با مراجعه به سامانه سیپاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و اسکن مدارک اعلام شده نسبت به ثبت نام و دریافت شماره دانشجویی خود اقدام کنند.

این دانشجویان باید فرم میهمان صادر شده توسط دانشگاه مبداء، تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی (پشت و رو) و عکس خود را در سایت بارگذاری کنند.

دانشجویان باید جهت آگاهی از تکمیل بودن و تایید مدارک مجدداً بعد از یک روز کاری به سایت مراجعه و شماره دانشجویی خود را مشاهده کنند و در صورت مشاهده پیام نقص مدارک هرچه سریع تر، نقص مورد نظر را برطرف کنند. در غیر اینصورت شماره دانشجویی برای فرد متقاضی صادر نخواهد شد.

دانشجویانی که نیمسال قبل در این دانشگاه مهمان بوده اند و دارای شماره دانشجویی هستند نیازی به اسکن مدارک ندارند و صرفا تکمیل فرم جهت فعال کردن شماره دانشجویی الزامی است.

کد مطلب 4713480

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