آغاز ثبت نام دانشجویان میهمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، این دسته از دانشجویان می توانند از روز شنبه ۱۶ شهریور تا پایان وقت روز چهارشنبه ۲۰ شهریورماه با مراجعه به سامانه سیپاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و اسکن مدارک اعلام شده نسبت به ثبت نام و دریافت شماره دانشجویی خود اقدام کنند.

این دانشجویان باید فرم میهمان صادر شده توسط دانشگاه مبداء، تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی (پشت و رو) و عکس خود را در سایت بارگذاری کنند.

دانشجویان باید جهت آگاهی از تکمیل بودن و تایید مدارک مجدداً بعد از یک روز کاری به سایت مراجعه و شماره دانشجویی خود را مشاهده کنند و در صورت مشاهده پیام نقص مدارک هرچه سریع تر، نقص مورد نظر را برطرف کنند. در غیر اینصورت شماره دانشجویی برای فرد متقاضی صادر نخواهد شد.

دانشجویانی که نیمسال قبل در این دانشگاه مهمان بوده اند و دارای شماره دانشجویی هستند نیازی به اسکن مدارک ندارند و صرفا تکمیل فرم جهت فعال کردن شماره دانشجویی الزامی است.