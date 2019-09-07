پروژه های تعریف شده برای اربعین ۹۸ در ایلام به موقع انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر شنبه در بازدید از پروژه‌های اربعین خواستار تحویل به موقع پروژه‌های تعریف شده برای اربعین ۹۸ شد.

وی تأکید کرد: تلاش‌های بسیار خوبی که خیرین انجام داده‌اند بسیار قابل تقدیر است و در این زمینه پروژه‌های بسیار خوبی از جمله پارکینگ پایانه زرباطیه، سرویس‌های بهداشتی در پایانه‌های زرباطیه، مهران، برکت و پارکینگ اربعین برای اربعین ۹۸ تعریف شده است.

رئیس ستاد اربعین استان از وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های اربعین ابراز گله مندی کرد و بیان داشت: این پروژه‌هایی که برای اربعین امسال تعریف شده‌اند باید به موقع تحویل شوند و هیچ گونه بهانه و عذری پذیرفته نیست و پیمانکاران باید با تعهد نسبت به اجرای پروژه‌های تعریف شده اقدام کنند.