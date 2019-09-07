عراق و افغانستان اولویت تصمیمات تجاری کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: اولویت نخست کشور در توسعه تجارت با کشورهای همسایه، باید بازارهای عراق و افغانستان باشد، زیرا این دو کشور جزء چند شریک تجاری نخست ایران هستند.

وی در نشست اخیر این کمیسیون که سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت نیز در آن حضور داشت، با اشاره به اولویت‌های این سازمان افزود: عراق از نظر حجم تجارت، در رده دوم شرکای تجاری قرار دارد، اما صادرات به این کشور بسیار بالا است و به نظر می‌رسد اولویت اول کاری سازمان توسعه تجارت در تجارت با کشورهای همسایه، باید دو کشور عراق و افغانستان باشد.

به گفته لاهوتی، باید با تمرکز روی بازار این دو کشور، موانع موجود شامل مشکلات صرافی‌ها و نقل و انتقالات ارزی حل شود؛ ضمن اینکه پیشنهاد می‌کنم سوریه نیز وارد کشورهای اولویت اول سازمان توسعه تجارت شود، زیرا ظرفیت سرمایه‌گذاری و سازندگی بسیار بالایی دارد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: امروز بزرگترین مشکل کار با سوریه، تعرفه‌های بالای این کشور است که باید در این باره تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت در یکسال و نیم گذشته، متاسفانه ضعیف‌تر از قبل شده است، افزود: تعیین مقررات صادرات و واردات و همچنین اختیار ثبت سفارش از این سازمان گرفته شد؛ همچنین تنها وظیفه سازمان، خدمت‌رسانی و حمایت از صادرکنندگان یا رفع مشکل واردکنندگان بود که به دلیل جدا شدن این بخش‌ها در عمل در بخش واردات هیچ‌گونه اختیاری برای سازمان نمانده است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: به نظر می‌رسد ابتدا باید به دنبال برگشت اختیارات پیشین به سازمان توسعه تجارت بود، زیرا این سازمان متولی اصلی توسعه تجارت کشور است.