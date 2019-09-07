دستگیری ۵ سارق در فامنین/۴۸ رأس دام قاچاق در بهار کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از دستگیری ۲ سارق خودرو و ۳ سارق اماکن دولتی و محصولات کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی حسن حیدری گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه یک دستگاه خودروی پراید دارای سابقه سرقت، از سمت همدان به طرف ساوه در حال حرکت است، بلافاصله مراتب به واحدهای گشتی ابلاغ شد.

وی افزود: خودرو موصوف که در مرداد ماه سال جاری از استان تهران به سرقت رفته بود، با انجام اقدامات پلیسی در کمترین زمان ممکن شناسایی و با رعایت کامل قوانین و مقررات متوقف و ۲ متهم در این خصوص دستگیر شدند.

سرهنگ حیدری بیان کرد: در مأموریت دیگری نیز ۳ سارق اماکن دولتی، محصولات کشاورزی و خانه باغ توسط مأموران انتظامی شهرستان دستگیر و هر ۵ متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین در پایان با بیان اینکه مأموریت‌های پلیس با هدف افزایش احساس امنیت و آرامش عمومی و ایجاد امنیت پایدار در جامعه استمرار خواهد داشت، خاطر نشان کرد: از تمام شهروندان درخواست می‌کنیم هر گونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف ۴۸ رأس دام قاچاق در بهار

فرمانده انتظامی شهرستان بهار از کشف ۴۸ رأس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بزرگعلی نوری گفت: مأموران یگان امداد شهرستان بهار حین کنترل و پایش محورهای مواصلاتی منتهی به غرب کشور به یک دستگاه کامیونت مشکوک و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیونت، ۴۸ رأس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز کشف و یک متهم در این خصوص به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.



