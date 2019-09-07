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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۴:۵۹

فرمانده انتظامی بدره خبر داد:

مرگ جوان ۲۴ ساله بر اثر سقوط در «تنگه نور» شهرستان بدره

مرگ جوان ۲۴ ساله بر اثر سقوط در «تنگه نور» شهرستان بدره

ایلام - فرمانده انتظامی بدره از مرگ جوان ۲۴ با سقوط در «تنگه نور» این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عزت الله متین فر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته چند نفر از جوانان برای بازدید از منطقه توریستی «تنگه نور» عازم این منطقه شدند.

وی افزود: با توجه به وضعیت صعب العبور بودن مسیر و نا آگاهی این جوانان با پرتگاه‌های منطقه یک نفر از آنها از ارتفاع به داخل تنگه سقوط و به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرد.

متین فر تصریح کرد: عملیات نجات سایر همراهان و بیرون آوردن جسد این جوان ۲۴ ساله با کمک نیروهای امدادی، بدون وقفه و بیش از ۵ ساعت زمان برد.

فرمانده انتظامی شهرستان بدره به کوهنوردان و گردشگران توصیه کرد: با توجه به وجود پرتگاه‌های متعدد و صعب العبور بودن منطقه، قبل از صعود به چنین مکان‌هایی، ابتدا از وضعیت مسیرها اطلاعات کافی را کسب کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

کد مطلب 4713497

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