مرگ جوان ۲۴ ساله بر اثر سقوط در «تنگه نور» شهرستان بدره

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عزت الله متین فر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته چند نفر از جوانان برای بازدید از منطقه توریستی «تنگه نور» عازم این منطقه شدند.

وی افزود: با توجه به وضعیت صعب العبور بودن مسیر و نا آگاهی این جوانان با پرتگاه‌های منطقه یک نفر از آنها از ارتفاع به داخل تنگه سقوط و به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرد.

متین فر تصریح کرد: عملیات نجات سایر همراهان و بیرون آوردن جسد این جوان ۲۴ ساله با کمک نیروهای امدادی، بدون وقفه و بیش از ۵ ساعت زمان برد.

فرمانده انتظامی شهرستان بدره به کوهنوردان و گردشگران توصیه کرد: با توجه به وجود پرتگاه‌های متعدد و صعب العبور بودن منطقه، قبل از صعود به چنین مکان‌هایی، ابتدا از وضعیت مسیرها اطلاعات کافی را کسب کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.