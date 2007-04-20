طرح های عمرانی خدابنده زنجان 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر: پرویز خالقی روز گذشته درجلسه شورای اداری شهرستان خدابنده با اعلام این مطلب افزود: اعتبارات عمرانی شهرستان خدابنده طی سال گذشته نسبت به سال 84 با رشد100درصدی روبه رو بوده است که امر نشان از تلاش و دقت بالای دستگاههای اجرایی در این شهرستان دارد.

وی ظهار داشت : آغاز کند عملیات اجرایی برخی پروژها ، محدودیت فصل کاری وطولانی بودن مراحل مناقصات پروژها از عمده ترین مشکلات اجرای طرحهای عمرانی در شهرستان خدابنده است.

خالقی ادامه داد : در شهرستان خدابنده قابلیت های مطلوب گردشگری نظیر مقبره قیدار نبی (ع) زمینه های مطلوب در جذب گرشگران داخلی و خارجی را فراهم کرده است اما در حال حاضر تخریب و ریزش برخی از قسمتهای بقعه و حجره های اطراف مسجد جامع قیداربه دلیل بار ندگی های اخیر سبب نگرانی مسئولان در این شهرستان شده است.

وی از مسئولان اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان خواست : در زمینه مرمت و بازسازی این بنای عظیم و پرقدمت تاریخی تمهیدات لازم را اعمال نمایند.

خالقی در بخش دیگری از جلسه خاطر نشان کرد:عملیات بهسازی و آسفالت 200کیلومتر راه ارتباطی شهرستان خدابنده در حال پیگیری است و برای انجام این عملیات 5/9میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات بانک جهانی ، ملی وتوسعه استان زنجان اختصاص یافته است.

فرماندارشهرستان خدابنده یادآور شد : مطالعه دو بانده کردن جاده سلطانیه به قیدار و خیابان کمر بندی شهر قیدار به اتمام رسیده است ودر صورت تا مین اعتبار اجرایی خواهد شد.

شهرستان خدابنده با وجود 285 کلیومتر راه اصلی و 256 کیلومتر راه فرعی در غرب استان زنجان قرار دارد.

