به گزارش خبرنگار مهر، محمد کهریزی ظهر شنبه در ششمین نشست ستاد راهبردی آب استان سمنان که با حضور اعضای ستاد به میزبانی استانداری برگزار شد از تکمیل مطالعات فاز اول انتقال آب خزر به فلات مرکز ایران خبر داد و. بیان داشت: فاز دوم این طرح انتشار فراخوان شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران است.

وی با بیان اینکه اخذ مجوزهای قانونی برای انتقال آب خزر در حال پیگیری است، تاکید کرد: طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی با جدیت پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مسائلی که در این نشست مطرح شد، موضوع تسریع در انجام عملیات اجرایی انتقال آب دریای خزر بود چرا که انتقال آب می‌تواند چرخ صنعت استان سمنان را بچرخاند.

یکی از مشکلات استان سمنان در زمینه کشاورزی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری فقدان آب کافی است که در این راستا اقدامات کوتاه مدت چون لایروبی قنوات، میان مدت چون ساخت سدها و طولانی مدت چون انتقال آب مد نظر مسئولان است.

یکی از موضوعاتی که همواره پیرامون انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران مطرح می‌شود مقوله حفظ محیط زیست، قطع درختان مسیر انتقال و همچنین تعیین تکلیف نمک‌های استحصال شده از تصفیه آب دریای خزر است.

مزیت‌های این طرح نیز نزدیکی فلات مرکزی به خزر نسبت به دریای عمان و خلیج فارس، هزینه کمتر، میزان لوله گذاری و خط انتقال کمتر، میزان نمک کمتر و … است.

قرار است سالانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران اسلامی منتقل شود.