هرگونه خرید و فروش و جابجایی دام زنده فاقد پلاک ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مختارعلی عباسی در اولین همایش هویت‌گذاری دام در استان گیلان، این طرح را اولین گام برای انتخاب دام مولد دانست و افزود: در این طرح جابجایی دام با کدپستی تعریف می‌شود و با کامل شدن آن می‌توان آمار دقیق و طبق آن برنامه دقیق در تولید و مدیریت دام داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بحث هویت‌گذاری دام بحث روز در کشور است، اظهار داشت: هویت‌گذاری در دنیا برای کنترل‌های بهداشتی و کنترل کشتارگاه استفاده می‌شود.

مدیرکل مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور با اشاره به جدی شدن قاچاق دام در سال گذشته گفت: برای جلوگیری از نقل و انتقال دام، شیوه‌نامه‌ای تعیین شد و مالکین دام موظف شدند اطلاعات دام را گزارش و جابجایی را ثبت کنند.

وی ارتباط مستقیم دولت را با دامپرور غیرممکن عنوان و تصریح کرد: تشکل‌ها و اتحادیه‌ها این ارتباط را میسر کرده و خدمات‌رسانی را به دامدار تسریع می‌کنند، معرفی دام توسط اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و بعد از آماده‌سازی به شهرستان‌ها تحویل داده می‌شود دامدار تنها درخواست می‌کند و مراکز پیگیری فرایند و معرفی پلاک و دریافت هستند.

این مسوول اذعان کرد: برای پلاک‌گذاری باید قوانین بین‌المللی رعایت شود که ما آن را انجام می‌دهیم.

عباسی با بیان اینکه در سامانه هویت‌گذاری سرعت ثبت بالا رفته است، اذعان داشت: پلاک‌گذاری اصالت دام را نشان می‌دهد، در گذشته سامانه اصلاح نژاد و هویت‌گذاری یکی بوده است که اکنون جداسازی شده تا تداخل در فرآیند ایجاد نشود.

مدیر کل مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور ابتدا و انتهای دام‌های پلاک‌گذاری را قابل ردیابی بیان و اظهار کرد: از مشکلات و چالش‌های هویت‌گذاری دام وارداتی بودن مواد اولیه جهت ساخت پلاک گوش، مقرون به صرفه بودن واردات پلاک گوش استاندارد که البته دو تا سه کارخانه تولید پلاک داریم و در حال افزایش آن هستیم، پایین بودن توان مالی اتحادیه‌ها برای خریداری پلاک شماره گوش دانست.

وی دهیاری‌ها را برای انتقال اطلاعات مراکز به دامداری و بالعکس بسیار موثر دانست و گفت: تمامی مالکین دام زنده موظفند با مراجعه به تعاونی دامداران شهرستان خود نسبت به ثبت و پلاک‌گذاری دام‌های خود در سامانه پنجره واحد کشاورزی اقدام و تغییرات آن را به روز کنند.

عباسی با بیان اینکه اجرای این طرح از مرداد ماه سال جاری در حال انجام است، افزود: هرگونه خرید و فروش و جابجایی دام زنده فاقد پلاک ممنوع و قاچاق محسوب و مشمول قوانین مبارزه با قاچاق می‌شود.

وی ادامه داد: برای جابجایی و حمل و نقل دام زنده مالکین یا مباشرین حمل دام زنده از مبدا تمامی استان‌ها به مقصد استان دیگر موظفند در هنگام تردد مجوزهای مانند سند حمل بار از سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای، گواهی بهداشتی حمل دام از سازمان دامپزشکی کشور را اخذ کنند.

مدیرکل مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور در پایان مزایای پلاک‌گذاری دام را هویت‌دار شدن دام‌های گله، پیشگیری از سرقت دام، تسهیل در دریافت خدمات دامپزشکی و تسهیلات بانکی، افزایش سرعت و دقت در امر بیمه دام کشور و برنامه‌ریزی برای تولید علوفه مورد نیاز دام بر اساس آمار دامی کشورو همچنین امکان برنامه‌ریزی اصلاح نژاد جهت بهبود کیفی و کمی تولیدات دامی عنوان کرد.