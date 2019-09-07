واکنش فدراسیون فوتبال به حضور مردان در لیگ فوتسال بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکست تیم دریژنو فرخ شهر برابر تیم شهروند ساری در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان، سرمربی تیم دریژنو در گفتگو با مهر بیان کرد: روز جمعه تماشاگران مرد در سالن حضور داشتند و در حالی که تیم ما سه بر دو از حریف پیش بود تماشاگران مردی که پشت دروازه ما حضور داشتند شروع به فحاشی کردند همین باعث شد که گلر درگیر حواشی شود و تمرکزش را از دست بدهد. حتی در دقایقی از بازی تماشاگران مرد با یکدیگر درگیر شدند و در حالی که از داور خواستار توقف بازی شدند تا درگیری‌ها خاتمه یابد او قبول نکرد و بازی در حالی ادامه پیدا کرد که تیم ما تحت فشار بود.

شهرزاد نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره صحبت های سرمربی تیم دریژنو فرخ شهر گفت: اتفاق خاصی در بازی دو تیم شهروند ساری و دریژنو فرخ شهر رخ نداده است. صابری ابتدا به داوری اعتراض داشته حال عنوان کرده به بازیکنانش توهین شده است.

وی در پاسخ به این سوال که حضور مردان در لیگ بانوان بر چه اساسی امکان پذیر است آیا در تمام شهرها این شرایط وجود دارد یا خیر؟گفت: بحث حضور تماشاگران مرد در مسابقات بستگی به تصمیم و تشخیص حراست ورزش استان دارد. در برخی از استان‌ها این اجازه داده می شود و در برخی استان‌ها خیر اما ما به عنوان مسئول برگزاری رقابت‌ها فقط اجازه حضور مدیر عاملان باشگاه ها و مسئولان رسانه ای را می دهیم.

نصیری تاکید کرد: بروز چنین اتفاقاتی تنها آرامش حاکم بر فوتسال را از بین می برد. نباید با چنین بهانه‌هایی آرامش را بر هم زد و روی چنین موضوعاتی مانور داد. باید با مدیریت پیش برویم. در هفته ۶ بازی انجام می شود و هیچ اتفاقی رخ نداده است. اگر صابری عنوان کرده به بازیکنانش توهین شده و درگیری رخ داده است باید ناظر بازی گزارش می داد که چنین گزارشی به ما داده نشده است.