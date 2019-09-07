برپایی ۱۸ موکب از گیلان در نجف، کربلا و مرزهای آستارا و مهران

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عباس پور ظهر شنبه در جلسه ستاد اربعین حسینی استان گیلان در فرمانداری آستارا با اشاره به برپایی ۱۸ موکب در زمان اربعین حسینی، اظهار کرد: در مرزهای آستارا، مهران و شهرهای نجف و کربلای عراق، موکب راه اندازی و به اسکان زائران و توزیع غذای گرم در قالب صبحانه، نهار و شام اقدام خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۵ موکب در نجف، ۱۰ موکب در کربلا، ۲ موکب در شهر تهران و یک موکب در شهر مرزی آستارا برپا می‌شود، افزود: برخی کمبودها در پایانه مرزی آستارا از جمله ایجاد نماز خانه بزرگ، سرویس‌های بهداشتی، گیت های مرزی و صرافی وجود دارد که باید قبل از حضور زائران خارجی اربعین حسینی همگی رفع شوند.

عباس پور افزود: همایش پیاده روی حسینی بزرگ‌ترین گردهمایی پر محتوای جهانی است و شهرستان مرزی آستارا در پیشانی نظام اسلامی همچون سال‌های گذشته شاهد حضور هزاران زائر خارجی اربعین حسینی خواهد بود و برنامه‌های مذهبی ستاد استقبال، در افزایش زوار تأثیرگذار است.

وی با بیان اینکه ورود زائران خارجی از جمهوری آذربایجان، روسیه و گرجستان اثرات زیادی برای استان گیلان دارد، ادامه داد: خوشبختانه فضای معنوی بسیار خوبی در این استان و به همانند سال‌های گذشته را شاهد خواهیم بود.