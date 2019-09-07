کشف ۴۲ فقره سرقت در عملیات دستگیری ۲۴ سارق توسط پلیس مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام امیریان در این باره اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی پلیس استان، بازخورد گیری روزانه از تماس‌های مردمی به سامانه‌های تلفنی ۱۱۰ و ۱۹۷ است و بخش مهمی از برنامه ریزی های عملیاتی بر این محوریت طرح ریزی می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اشرافیت اطلاعاتی پلیس، مأموران انتظامی در عملیات‌هایی جداگانه در سطح استان موفق به دستگیری ۲۴ نفر سارق و ۱۷ خرده فروش مواد مخدر شدند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: در اعترافات سارقان ۴۲ فقره انواع سرقت از جمله ۱۳ مورد سرقت از اماکن خصوص و منزل، ۶ دستگاه خودرو و ۴ دستگاه موتورسیکلت دارای سابقه سرقت، ۹ فقره سرقت محتویات و لوازم خودرو، یک فقره سرقت احشام و… کشف و اموال کشف شده به مالباختگان تحویل داده شد.

امیریان ادامه داد: در دستگیری معتادان و خرده فروشان مواد مخدر نیز در حدود ۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر و تعدادی قرص روان گردان کشف شد.