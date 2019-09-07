  1. استانها
  2. مرکزی
۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۵:۵۱

معاون عملیات فرمانده انتظامی استان مرکزی خبر داد؛

کشف ۴۲ فقره سرقت در عملیات دستگیری ۲۴ سارق توسط پلیس مرکزی

کشف ۴۲ فقره سرقت در عملیات دستگیری ۲۴ سارق توسط پلیس مرکزی

اراک- معاون عملیات فرمانده انتظامی استان مرکزی از دستگیری ۲۴ سارق و ۱۷ خرده فروش مواد مخدر در عملیات‌ پلیس استان خبر داد و گفت: در این عملیات ۴۲ فقره سرقت کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام امیریان در این باره اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی پلیس استان، بازخورد گیری روزانه از تماس‌های مردمی به سامانه‌های تلفنی ۱۱۰ و ۱۹۷ است و بخش مهمی از برنامه ریزی های عملیاتی بر این محوریت طرح ریزی می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اشرافیت اطلاعاتی پلیس، مأموران انتظامی در عملیات‌هایی جداگانه در سطح استان موفق به دستگیری ۲۴ نفر سارق و ۱۷ خرده فروش مواد مخدر شدند.

این مقام انتظامی اظهار داشت: در اعترافات سارقان ۴۲ فقره انواع سرقت از جمله ۱۳ مورد سرقت از اماکن خصوص و منزل، ۶ دستگاه خودرو و ۴ دستگاه موتورسیکلت دارای سابقه سرقت، ۹ فقره سرقت محتویات و لوازم خودرو، یک فقره سرقت احشام و… کشف و اموال کشف شده به مالباختگان تحویل داده شد.

امیریان ادامه داد: در دستگیری معتادان و خرده فروشان مواد مخدر نیز در حدود ۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر و تعدادی قرص روان گردان کشف شد.

کد مطلب 4713537

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها