  1. استانها
  2. زنجان
۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۸:۵۵

استاندار زنجان:

وضعیت صادرات استان زنجان مطلوب است

وضعیت صادرات استان زنجان مطلوب است

زنجان-استاندار زنجان گفت: وضعیت صادرات استان زنجان مطلوب است، طی سال گذشته میزان صادرات استان به ۵۵۰ میلیون دلار رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی در محل استانداری زنجان گفت: یکی از دغدغه‌های مهم استان در شرایط کنونی، موضوع سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است.

استاندار زنجان گفت: با اقداماتی که تا به امروز در دولت تدبیر و امید انجام گرفته، دید مثبت و جامعی در استان نسبت به مقوله سرمایه‌گذاری به وجود آمده است و زنجان در بحث سرمایه گذاری خارجی رتبه خوبی دارد.

حقیقی ابراز کرد: خوشبختانه تا به امروز توانستیم ۱۱۰ روستا در استان را بازدید کنیم و به این مهم اعتقاد راسخ داریم که حضور در بین مردم، یکی از وظایف مهم دولت‌مردان است.

وی افزود: خوشبختانه طی چند ماه گذشته و از بدو ورود تاکنون هیچ واحد تولیدی در استان تعطیل نشده است.

استاندار زنجان یاد آور شد: زنجان رتبه دوم کشوری را در زمینه سرمایه‌گذاری دارد.

استاندار زنجان گفت: کارها در این حوزه به صورت هدفمند و با برنامه‌ریزی پیش رفته و منجر به کسب این موفقیت برای استان زنجان در کشور شده است.

حقیقی تصریح کرد: وضعیت صادرات استان زنجان مطلوب است وطی سال گذشته میزان صادرات استان به ۵۵۰ میلیون دلار رسیده است.

وی گفت: خوشبختانه نرخ بیکاری هم در استان زنجان کاهش یافته است.

کد مطلب 4713538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها