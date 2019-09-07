به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی در محل استانداری زنجان گفت: یکی از دغدغه‌های مهم استان در شرایط کنونی، موضوع سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است.

استاندار زنجان گفت: با اقداماتی که تا به امروز در دولت تدبیر و امید انجام گرفته، دید مثبت و جامعی در استان نسبت به مقوله سرمایه‌گذاری به وجود آمده است و زنجان در بحث سرمایه گذاری خارجی رتبه خوبی دارد.



حقیقی ابراز کرد: خوشبختانه تا به امروز توانستیم ۱۱۰ روستا در استان را بازدید کنیم و به این مهم اعتقاد راسخ داریم که حضور در بین مردم، یکی از وظایف مهم دولت‌مردان است.



وی افزود: خوشبختانه طی چند ماه گذشته و از بدو ورود تاکنون هیچ واحد تولیدی در استان تعطیل نشده است.

استاندار زنجان یاد آور شد: زنجان رتبه دوم کشوری را در زمینه سرمایه‌گذاری دارد.

استاندار زنجان گفت: کارها در این حوزه به صورت هدفمند و با برنامه‌ریزی پیش رفته و منجر به کسب این موفقیت برای استان زنجان در کشور شده است.



حقیقی تصریح کرد: وضعیت صادرات استان زنجان مطلوب است وطی سال گذشته میزان صادرات استان به ۵۵۰ میلیون دلار رسیده است.

وی گفت: خوشبختانه نرخ بیکاری هم در استان زنجان کاهش یافته است.