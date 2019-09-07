به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تحقق عملی سند تحول، میز تحقق‌پذیری سند تحول بنیادین در سطح مناطق و تمامی مدارس کشور فعالیت خواهند کرد.

براین اساس؛ جمعی از صاحب‌نظران آموزش‌وپرورش؛ شامل مسئولین و کارشناسان اداری، نمایندگان مدیران، معلمان، انجمن اولیاء و مرییان، دانش آموزان و... ترکیب این کارگروه را تشکیل می‌دهند و مواردی مانند؛ همگرایی و مشارکت همه‌جانبه برنامه‌ها و فعالیت‌های واحدهای مختلف، بررسی برنامه منطقه و مشارکت و همکاری لازم در اجرای آن، بررسی مستمر بسته‌های انتظارات از مدارس و پیگیری روند اجرای آن و رفع موانع احتمالی، پیگیری دریافت برنامه سالانه مدارس توسط دبیرخانه سند تحول در شهرستان و کنترل محتوایی آن بر اساس بسته ابلاغی انتظارات از مدارس، ارائه پیشنهادت مستمر و سازنده به شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول شهرستان، بررسی و احصاء مشکلات و تلاش برای رفع موانع با کمک شورای هماهنگی و اجرایی سند و تدوین برنامه‌های آموزشی و گفتمان سازی در سطح منطقه ازجمله وظایف میز تحقق‌پذیری سند در سطح مناطق و مدارس است.

بر اساس این گزارش؛ کارگروه (میز) گفتمان سازی و هماهنگی برنامه سند تحول در کلیه مدارس زیر نظر شورای مدرسه و با مشارکت نمایندگان ارکان مدرسه و صاحب‌نظران عرصه تعلیم‌وتربیت تشکیل و بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی منطقه نسبت به تدوین و اجرای برنامه‌های سالانه متناسب با مقتضیات مدرسه و بسته‌های انتظارات ابلاغی از مناطق اقدام می‌کنند.

شایان‌ذکر است؛ دستورالعمل مربوطه به استان‌ها ابلاغ‌شده است لذا نظر به اینکه در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ اجرای همه‌جانبه و متوازن سند تحول بنیادین راهبرد اصلی نظام تعلیم و تربیت رسمی است، برنامه‌های مربوطه و نحوه تدوین آن بر اساس بخشنامه شماره ۹۳۷۳ تاریخ ۲۷/۱/۹۸ ابلاغ و تعیین مسیر گردیده است، در همین راستا با عنایت به تفاوت شرایط هر منطقه و مدرسه در تدوین و اجرای برنامه‌ها مقرر گردید؛ مناطق و شهرستان‌ها در چارچوب برنامه‌های ابلاغی ستاد در سطوح استان و منطقه بر اساس مقتضیات منطقه‌ای نسبت به تدوین برنامه اقدام نمایند.

متن این بخشنامه به شرح زیر است: « در راستای اجرای بخشنامه شماره ۹۳۷۳ مورخ ۲۷/۰۱/۹۸ و همچنین بخشنامه شماره ۹۷۰۸۹ مورخ ۰۴/۰۶/۹۸ دستور فرمایید جلسات شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول در سطح استان و مناطق باهدف پیگیری روند اجرای برنامه ابلاغی سال ۹۸ تشکیل و کارگروه‌های هماهنگی برنامه‌ها (میز تحقق‌پذیری سند تحول بنیادین) نیز در سطح مناطق و تمامی مدارس کشور با رعایت موارد ذیل ادامه فعالیت دهند:

ترکیب: جمعی از صاحب‌نظران آموزش‌وپرورش؛ شامل مسئولین و کارشناسان اداری، همچنین نمایندگان مدیران، معلمان، انجمن اولیاء و مرییان، دانش آموزان و... با تشکیل منظم جلسات حداقل ماهی یک‌بار

اهم وظایف میز تحقق‌پذیری سند تحول بنیادین:

ایجاد همگرایی و مشارکت همه‌جانبه برنامه‌ها و فعالیت‌های واحدهای مختلف منطقه

بررسی برنامه منطقه و مشارکت و همکاری لازم در اجرای آن

بررسی مستمر بسته‌های انتظارات از مدارس و پیگیری روند اجرای آن و برطرف نمودن موانع احتمالی

پیگیری دریافت برنامه سالانه مدارس توسط دبیرخانه سند تحول در شهرستان و کنترل محتوایی آن بر اساس بسته ابلاغی انتظارات از مدارس

ارائه پیشنهادت مستمر و سازنده به شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول شهرستان

بررسی و احصاء مشکلات پیش روی و کمک در برطرف شدن موانع احتمالی به کمک شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول شهرستان

تدوین برنامه‌های آموزشی و گفتمان سازی در سطح منطقه

کارگروه (میز) گفتمان سازی و هماهنگی برنامه سند تحول در کلیه مدارس زیر نظر شورای مدرسه و با مشارکت نمایندگان ارکان مدرسه و صاحب‌نظران عرصه تعلیم‌یاب تشکیل گردد و بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی منطقه نسبت به تدوین و اجرای برنامه‌های سالانه متناسب با مقتضیات مدرسه و بسته‌های انتظارات ابلاغی از مناطق اقدام نمایند.

در پایان ضمن تشکر از تلاش‌های همه همکاران در تدوین برنامه مناطق و بسته فعالیت‌های مورد انتظار از مدارس به پیوست مجموعه آموزشی برای کارگروه‌های منطقه جهت بهره‌مندی مدیران و همکاران محترم مدارس در تدوین و اجرای برنامه سالانه مدارس ارسال می‌گردد.»