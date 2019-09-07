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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۵:۳۰

قائم مقام صدا و سیمای مرکز لرستان مطرح کرد؛

پخش زنده تلویزیونی نماز ظهر عاشورا از صدا و سیمای مرکز لرستان

پخش زنده تلویزیونی نماز ظهر عاشورا از صدا و سیمای مرکز لرستان

خرم‌آباد- قائم مقام صدا و سیمای مرکز لرستان از پخش زنده تلویزیونی نماز ظهر عاشورا از صدا و سیما خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش احمدی ظهر شنبه در جلسه هماهنگی اقامه نماز ظهر عاشورا در سخنانی با اشاره به پخش نماز ظهر عاشورا از صدا و سیمای مرکز لرستان، اظهار داشت: محور کار ما در این رابطه مصلای نماز جمعه است.

وی با بیان اینکه در فرصت باقی مانده تبلیغ نماز ظهر عاشورا را در صدا و سیمای مرکز لرستان خواهیم داشت، عنوان کرد: این امر در قالب زیر نویس، برنامه زنده تلویزیونی «نینوا»، بخش خبر و… انجام خواهیم داد.

قائم مقام صدا و سیمای مرکز لرستان، عنوان کرد: صدا و سیما آمادگی کامل را دارد که هم نماز ظهر عاشورا و هم روضه بعد از نماز ظهر عاشورا را پخش تلویزیونی کند.

کد مطلب 4713556

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