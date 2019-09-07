اجرای طرح برخورد با معتادان متجاهر و جمع آوری ۴۵ معتاد در همدان

سرهنگ هادی قزوینه ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح جمع آوری توزیع کنندگان مواد مخدر و معتادان متجاهر طی ۲ روز گذشته با همکاری کارکنان انتظامی شهرستان همدان انجام شد.

وی افزود: در اجرای این طرح، با انجام اقدامات اطلاعاتی و چند عملیات ضربتی، ۲ توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و مقادیری انواع مواد مخدر آماده به فروش، یک ترازو و یک عدد پایپ از آنان کشف و همچنین ۴۵ معتاد متجاهر از سطح شهر جمع آوری و پس از غربالگری، تحویل مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان گفت: برخورد قاطع با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر به عنوان یک اولویت مأموریتی اصلی در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار دارد که در این راستا توفیقات قابل توجهی حاصل شده است.

کشف ماده مخدر «گل» در اسدآباد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان از کشف ۵ کیلوگرم ماده مخدر گل در اسدآباد نیز خبر داد و گفت: در راستای مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدر، طرح‌های مقابله با این دسته از متخلفان و مجرمان در نقاط مختلف شهرستان اسدآباد اجرا شد.

وی افزود: در این راستا مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق از مخفیگاه یک توزیع کننده ماده مخدر گل مطلع و با هماهنگی مقام قضائی، وی را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

سرهنگ قزوینه ای بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۵ کیلوگرم ماده مخدر گل کشف و نامبرده با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان گفت: اعتیاد تبعات منفی و هزینه‌های فراوانی را بر فرد، خانواده و جامعه تحمیل می‌کند که با پیشگیری در این خصوص می‌توان از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرد.