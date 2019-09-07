به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مسیب‌زاده، مدیرکل دفتر قرآن عترت و نماز ضمن تسلیت به مناسبت ماه محرم و عاشورا و تاسوعای حسینی گفت: سوگواره احلی من العسل هفتمین سال خود را طی می‌کند. درواقع ششم محرم به نام قاسم ابن الحسن، شهید کربلا که الگویی برای نوجوانان ما هستند نام گذاری شده است.

وی افزود: این مراسم توسط جمعی از عاشقان حضرت امام حسین (ع) و جمعی از فرهنگیان، هیئت رزمندگان اسلام، بسیج محلات و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان دانش‌آموزی، شهرداری و سازمان اوقاف و خیریه و جمع کثیری که پای‌کار آمدند، برگزار می‌شود و شرایطی فراهم کردند تا این نوجوانان هم ولایتمداری را تجربه کنند و هم با آرمان‌های بزرگ حضرت امام حسین (ع) تجدید میثاق کنند.

مسیب زاده با اشاره به هدف از برگزاری مراسم احلی من العسل گفت: کار بزرگی که نوجوان شهید کربلا انجام داد با توجه به شناخت شرایط زمان خود و این‌که وظیفه خودش را برای رهبر زمان خودش به انجام رساند حامل ارزش‌هایی است که با برگزاری چنین مراسمی گرامیداشت آن را دنبال می‌کنیم.

مسیب‌زاده افزود: همه روزهای ما عاشورا و تاسوعاست و ما در همه روزها باید آیین و ارزش‌های این ماه را گرامی بداریم اما امروز به صورت نمادین این اتفاق ارزشمند رقم خورده است.

او گفت: این مراسم به دلیل هم‌زمانی با روز شیرخوارگان حسینی که در روز جمعه بود، با یک روز تأخیر انجام می‌گیرد. این مراسم در بیش از۷۵۰منطقه آموزش‌وپرورش و در تمامی مراکز استان‌ها دنبال می‌شود.

مدیرکل دفتر قرآن و عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش گفت: این سوگواره در شهر تهران به‌صورت ویژه در حرم مطهر حضرت امام (ره) و حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار می‌شود و همه دانش‌آموزان شرکت‌کننده اطعام و پذیرایی می‌شوند. کار کاملاً هیئتی و در قالب یک گروه منسجم در حال برگزاری است.

مسیب زاده در ارتباط با تأثیرگذاری این نوع مراسم‌های نمادین بر دانش‌آموزان و حضور فعال آن‌ها در این مراسم گفت: در بیانیه گام دوم انقلاب، بر شناخت محورهای توکل، شهادت، جهاد و ارزش‌های اسلامی تأکید شده است و ما وظیفه‌داریم شرایط را برای حضور و شناخت هر چه بیشتر آن‌ها در این عرصه فراهم کنیم. برگزاری این نوع مراسم‌ها بهانه‌ای برای تمرین این مهم است.

او افزود: ۳۴هزار هیئت مذهبی در سطح کشور فعال هستند که درواقع این روزها یکی از روزهای پرکارشان است اما در شرایطی که تابستان است و مدارس تعطیل هستند، به خاطر باور دینی‌شان به اینجا آمده‌اند و تجهیز ۵هزار نفر دانش‌آموز برای حضور در این مراسم را فراهم کردند.

مسیب زاده در انتها از اداره کل شهر تهران و شهرستان‌های تهران که این مراسم را برگزار کردند، سپاسگذاری کرد.