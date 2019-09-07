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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۵:۳۶

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی خبر داد

پیش نویس آئین نامه تشکیل کارگروه مدیریت پایدار کوهستان تهیه شد

پیش نویس آئین نامه تشکیل کارگروه مدیریت پایدار کوهستان تهیه شد

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اعلام کرد:تشکیل کارگروه مدیریت و بهره برداری پایدار کوهستان در دستورکار قرار گرفته ومتن پیشنهادی برای تصویب هیئت دولت با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی با بیان اینکه کوهستان زیست بوم ارزشمندی است که واجد ارزش‌های زیستی متعدد است، گفت: منابع آب کشور وابسته به این اکوسیستم بوده و بسیاری از فعالیت‌های توسعه‌ای وابسته یا متأثر از کوهستان است.

وی با تاکید بر مدیریت یکپارچه کوهستان و ضرورت حفظ پایداری اکوسیستم کوهستان، اظهار داشت: تشکیل کارگروه مدیریت وبهره برداری پایدار کوهستان در دستورکار قرار گرفته و متن پیشنهادی برای تصویب هیئت دولت با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه شد.

محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه ملی و ذخایر ژنتیکی نیز در این باره افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد باحضور نمایندگان ارگان‌های مرتبط، آخرین جلسه بررسی و تدوین آئین نامه کارگروه ملی کوهستان در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۸ باحضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در پردیسان تشکیل و متن آئین نامه به منظور ارائه به هیئت دولت آماده شد.

مدیریت این اکوسیستم حساس و شکننده هماهنگی کلیه دستگاه‌های مرتبط را می‌طلبد و از این منظر تدوین آئین نامه مذکور گامی مهم برای دستیابی به مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار محیط‌های کوهستانی کشور است.

در این آئین نامه وظایف تمام ارگان‌های مرتبط تعریف و نحوه اداره کارگروه در سطح ملی و نیز در ساختارهای متناظر استانی تبیین شده است. این پیش نویس به زودی برای طی مراحل تصویب به هیأت دولت ارائه خواهد شد.

کد مطلب 4713563

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