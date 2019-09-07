پیش نویس آئین نامه تشکیل کارگروه مدیریت پایدار کوهستان تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی با بیان اینکه کوهستان زیست بوم ارزشمندی است که واجد ارزش‌های زیستی متعدد است، گفت: منابع آب کشور وابسته به این اکوسیستم بوده و بسیاری از فعالیت‌های توسعه‌ای وابسته یا متأثر از کوهستان است.



وی با تاکید بر مدیریت یکپارچه کوهستان و ضرورت حفظ پایداری اکوسیستم کوهستان، اظهار داشت: تشکیل کارگروه مدیریت وبهره برداری پایدار کوهستان در دستورکار قرار گرفته و متن پیشنهادی برای تصویب هیئت دولت با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه شد.

محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه ملی و ذخایر ژنتیکی نیز در این باره افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد باحضور نمایندگان ارگان‌های مرتبط، آخرین جلسه بررسی و تدوین آئین نامه کارگروه ملی کوهستان در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۸ باحضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در پردیسان تشکیل و متن آئین نامه به منظور ارائه به هیئت دولت آماده شد.

مدیریت این اکوسیستم حساس و شکننده هماهنگی کلیه دستگاه‌های مرتبط را می‌طلبد و از این منظر تدوین آئین نامه مذکور گامی مهم برای دستیابی به مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار محیط‌های کوهستانی کشور است.

در این آئین نامه وظایف تمام ارگان‌های مرتبط تعریف و نحوه اداره کارگروه در سطح ملی و نیز در ساختارهای متناظر استانی تبیین شده است. این پیش نویس به زودی برای طی مراحل تصویب به هیأت دولت ارائه خواهد شد.