به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهدی بعدازظهر شنبه در حاشیه مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه ۴۱ برنامه درسی جدید در دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور تدوین‌شده است، ابراز داشت: با توجه به اینکه بیشترین بیکاران را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند لذا رویکرد این دانشگاه‌ها ارتقای مهارت برای ایجاد اشتغال بیشتر است.

وی ضمن بیان اینکه تلاش شد تا کیفی‌سازی تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی در این دانشگاه‌ها با بالاترین کیفیت ارائه شود، افزود: به این منظور سال گذشته مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای افزایش سطح رفاهی و سازه‌ای خوابگاه‌های این دانشگاه اختصاص یافت.

معاون دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور بابیان اینکه از سال گذشته مبلغ بالغ‌بر ۵۰ میلیارد تومان برای تجهیز کارگاه‌های این دانشگاه‌ها هزینه شده است، ابراز داشت: امیدواریم با تزریق اعتبارت بیشتر طی سال‌جاری بتوانیم تجهیزات کارگاهی را افزون‌تر از گذشته کنیم.

مهدی بابیان اینکه ۱۷۵ دانشکده فنی و حرفه‌ای در سطح کشور فعال است، تصریح کرد: از ابتدای مهر امسال هم‌زمان با شروع سال تحصیلی برنامه‌هایی برای مسیر بین‌المللی شدن این دانشگاه‌ها اجرایی خواهد شد.

وی بابیان اینکه ۲۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای مشغول تحصیل هستند، افزود: با توجه به اینکه افزایش سطح علمی و فنی این دانشگاه برای بین‌المللی کردن دانشگاه فنی و حرفه‌ای در دستور کار قرار دارد لذا همکاری‌های علمی بین‌المللی این دانشگاه با کشورهای همسایه از ترم جدید تحصیلی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از از زحمات سه ساله خانم محجوب رئیس قبلی دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان و رئیس دانشکده فنی پسران سمنان تقدیر و رضا نقدی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان و سرپرست دانشکده فنی پسران سمنان معارفه شد.