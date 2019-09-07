رونمایی از ۲کتاب دراجلاسیه شهیدان ورزشکار کنگره شهدای استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، عابد حقدادی پیش از ظهر روز شنبه در نشست خبری اجلاسیه شهدای ورزشکار استان مرکزی که با حضور دبیر این اجلاسیه در اراک برگزار شد، اظهار داشت: آثار ۳۳۲ شهید ورزشکار استان مرکزی شامل احکام قهرمانی ورزشی، مدال‌های ورزشی، دست نوشته‌ها و دل نوشته‌های آنان جمع‌آوری و به صورت کتاب با عنوان «مدال های سرخ» ثبت شده که در اجلاسیه شهدای ورزشکار از این کتاب ارزشمند رونمایی شود.

وی افزود: همچنین کتاب دیگر با عنوان «مدال‌آوران بهشت» که دیوان شعر است و توسط یکی از شاعران معاصر در وصف شهدای استان مرکزی سروده شده و در زمره فعالیت‌های فرهنگی کمیته اجلاسیه شهدای ورزشکار کنگره ملی نقش امام خمینی (ره) در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی به شمار می‌رود، رونمایی خواهد شد.

حقدادی با اشاره به اینکه اجلاسیه شهدای ورزشکار عصر روز بیست و چهارم شهریورماه جاری با حضور مشاور امور ایثارگران وزیر ورزش و جوانان در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار می‌شود، بیان داشت: محرومیت زدایی از جمله اهداف کنگره است. در این راستا ۱۷۶ خانه ورزش روستایی استان مرکزی شناسایی شده که تاکنون تجهیزات و امکانات ورزشی با عنوان «هدیه شهدای ورزشکار به جامعه ورزشی روستایی» در آنها به طور عادلانه توزیع شده و یا در حال توزیع است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین هشت مرکز اقامتی بهبود یافتگان در اراک شناسایی و با همین عنوان تجهیزات ورزشی در اختیار این اماکن قرار داده شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی خاطرنشان کرد: در سال گذشته و همچنین پنج ماهه نخست سال جاری بیش از یکصد رویداد ورزشی داخلی، کشوری بین المللی در استان مرکزی تحت عنوان کنگره ملی نقش امام در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی برگزار شده است.

حقدادی بیان داشت: همچنین در بحث افتتاح پروژه‌ها و نامگذاری اماکن ورزشی نیز بر اساس شهدای آن منطقه نامگذاری و یا به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین یادمان شهدای ورزشکار استان مرکزی برای نصب در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد در دست طراحی است و پیش‌بینی می‌شود همزمان با برگزاری اجلاسیه شهدای ورزشکار آماده نصب شود. در این ارتباط همچنین معرفی سه شهید شاخص از نگاه ورزش هم، به نام‌های شهید «علی شمسی پور»، شهید «جعفر بیاتانی» و «شهید محسن رضایی» در دستور کار اجلاسیه قرار دارد.