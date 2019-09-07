  1. استانها
  2. ایلام
۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۵:۵۵

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام:

۶۷ درصد تعاونی های ایلام در بخش تولیدی فعالیت هستند

۶۷ درصد تعاونی های ایلام در بخش تولیدی فعالیت هستند

ایلام - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام گفت: ۶۷ درصد تعاونی های ایلام در بخش تولیدی فعالیت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله شیرخانی روز شنبه در چهاردهمین دوره معرفی تعاونی‌های برتر استان ایلام با حضور نعمتی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران دستگاه‌های تابعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اجرایی استان ایلام برگزار گردید، گفت: یک هزار و ۹۷۸ شرکت تعاونی فعال با سرمایه ۴۵۰ میلیارد ریال در استان ایلام فعال است که ۶۷ درصد آنها در بخش تولیدی، ۲۵ درصد در بخش خدمات، ۴.۷ درصد مسکن و مابقی در بخش صنعت فعالیت دارند.

وی افزود: بیشترین سهم افراد فعال تعاونی‌ها در حوزه کشاورزی است که ۴۵ درصد جمعیت تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام ادامه داد: همچنین ۳۵ اتحادیه تعاونی نیز در استان وجود دارد و در این بین سهم زنان از جمعیت تعاونی استان ۳۰ درصد را شامل می‌شود.

شیرخانی ابراز امیدواری کرد که تعاونی‌ها با تداوم فعالیت‌های خود بتوانند روز به روز به جایگاه واقعی دست یابند.

گفتنی است در پایان از ۱۳ شرکت تعاونی برتر تجلیل شد.

کد مطلب 4713593

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها