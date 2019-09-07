۶۷ درصد تعاونی های ایلام در بخش تولیدی فعالیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله شیرخانی روز شنبه در چهاردهمین دوره معرفی تعاونی‌های برتر استان ایلام با حضور نعمتی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران دستگاه‌های تابعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اجرایی استان ایلام برگزار گردید، گفت: یک هزار و ۹۷۸ شرکت تعاونی فعال با سرمایه ۴۵۰ میلیارد ریال در استان ایلام فعال است که ۶۷ درصد آنها در بخش تولیدی، ۲۵ درصد در بخش خدمات، ۴.۷ درصد مسکن و مابقی در بخش صنعت فعالیت دارند.

وی افزود: بیشترین سهم افراد فعال تعاونی‌ها در حوزه کشاورزی است که ۴۵ درصد جمعیت تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام ادامه داد: همچنین ۳۵ اتحادیه تعاونی نیز در استان وجود دارد و در این بین سهم زنان از جمعیت تعاونی استان ۳۰ درصد را شامل می‌شود.

شیرخانی ابراز امیدواری کرد که تعاونی‌ها با تداوم فعالیت‌های خود بتوانند روز به روز به جایگاه واقعی دست یابند.

گفتنی است در پایان از ۱۳ شرکت تعاونی برتر تجلیل شد.