استان فارس رتبه ۵ زیرساخت های ارتباطی و الکترونیکی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی بعد از ظهر شنبه در ادامه سفر خود به استان فارس در مراسم افتتاح مرکز اینترنت پرسرعت روستای ده چاه بخش مشکان نی ریز گفت: در حال حاضر وضعیت اینترنت در بسیاری از روستاهای فارس مطلوب است و روند توسعه آن در همه نقاط استان به سرعت ادامه دارد و امیدوارم تا پایان برنامه ششم تمامی روستاهای استان فارس تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار بگیرند.

وی افزود: دو سال پیش استان فارس، از لحاظ زیرساخت‌های الکترونیکی و ارتباطی در رده بیستم کشور قرار داشت که با تلاش این وزارتخانه امروز به رتبه پنجم کشور رسیده است.

وزیر ارتباطات از مسئولان فارس خواست تا با ایجاد بستر مناسب برای توسعه زیر ساخت‌های الکترونیکی، استان را در توسعه فناوری الکترونیکی به جایگاه اول کشور ارتقا دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا ساعتی دیگر وارد شهرستان لارستان خواهد شد.