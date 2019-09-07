پیروزی تیم فوتبال جوانان ایران مقابل اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال جوانان ایران که برای انجام بازی تدارکاتی با تیم اندونزی در این کشور به سر می برد، امروز در نخستین دیدار توانست با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی برسد.
در ابتدای نیمه نخست تیم میزبان با استفاده از شرایط میزبانی و حمایت هواداران خودی توپ و میدان را در اختیار داشت اما پس از گذشت دقایقی از بازی این جوانان ایران بودند که ابتکار بازی را به دست اوردند و صاحب توپ و میدان شدند که در دقیقه ۱۵ با خطایی که مدافع حریف روی علی سبحانی مرتکب شد شاگردان پور موسوی صاحب یک ضربه پنالتی شدند و توسط یاسین سلمانی به گل رسیدند.
در ابتدای نیمه دوم اندونزی توانست بازی را به تساوی بکشاند اما تیم ایران چند دقیقه بعد توسط علی سبحانی، آریا برزگر و مهدی هاشمی گل های دوم سوم و چهارم را به ثمر رساند و ۴بر یک پیش افتاد.تیم میزبان در دقیقه ٨٥ باز هم موفق به جبران یکی از گل ها شد اما در نهایت مسابقه با پیروزی قاطع جوانان ایران به پایان رسید.
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