تمدید فرخوان ثبت نام در جشنواره بین المللی خوارزمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سی و سومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی، این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات، ارج نهادن به مقام والای پژوهشگران و نوآوران و فناوران کشور و فراهم کردن بستر مناسب برای همکاری‌های علمی در سطح جهان در سال جاری برگزار می‌شود.

ثبت نام در این دوره از جشنواره تا پایان ۱۵ مهر ماه ادامه دارد.

طرح‌های ارسالی در ۱۷ گروه تخصصی «فناوری‌های شیمیایی»، «مکانیک»، «برق و کامپیوتر»، «هنر»، «معماری و شهرسازی»، «کشاورزی و منابع طبیعی»، «علوم پایه»، «عمران»، «مهندسی صنایع و مدیریت فناوری»، «مواد، متالورژی و انرژی‌های نو»، «زیست فناوری و علوم پایه پزشکی»، «محیط زیست»،«فناوری‌نانو»، «هوافضا»،«مهندسی نرم‌افزار و فناوری اطلاعات»، «مکاترونیک» و «صنایع دفاعی» پذیرش خواهد شد.

این طرح‌ها در محور پژوهشی و فناوری شامل «پژوهش‌های بنیادی»، «پژوهش‌های کاربردی»، «طرح‌های توسعه‌ای»، «ابتکار و نوآوری» مورد داوری قرار خواهند گرفت.

برگزیدگان این رقابت علمی علاوه بر دریافت لوح تقدیر و جوایز نقدی، به بنیاد ملی نخبگان به منظور دریافت تسهیلات معرفی خواهند شد. معرفی به سازمان سنجش آموزش کشور برای استفاده از تسهیلات مطابق با آئین‌نامه‌های مرتبط از دیگر تسهیلات برگزیدگان جشنواره خوارزمی به شمار می‌رود.

علاوه بر آن برگزیدگان به پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، صندوق‌های حمایتی و بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش تعامل و همکاری‌های متقابل معرفی خواهند شد.