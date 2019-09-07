به گزارش خبرنگار مهر، کوروش محمدی، ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اظهار داشت: به زودی مرکز جامع کاهش آسیب اصفهان در راستای مبارزه با مواد مخدر در استان اصفهان و صیانت از بهبودیافتگان حوزه مصرف مواد مخدر راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه این مرکز در مساحت بر پنج هزار متر مربع ساخته خواهد شد و برای ساخت آن در سال جاری اعتبار سه میلیارد تومان تخصیص خواهد یافت، ابراز داشت: مرکز جامع کاهش آسیب اصفهان ظرفیت پذیرش ۶۰۰ نفر آقا و ۱۰۰ نفر خانم نیازمند کمک در زمینه ترک مواد مخدر را خواهد داشت.

حرکت ناهنجاری‌ها از حاشیه شهر به سمت مرکز شهر و گسترش کارتن خوابی در اصفهان

رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان بر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر تاکید خاصی داریم، ابراز داشت: از معضلات مهم شهرداری اصفهان حرکت ناهنجاری‌ها از حاشیه شهر به سمت مرکز شهر و گسترش کارتن خوابی است باید هر چه سریع‌تر در این زمینه اقدامات اساسی انجام شود.

وی با بیان اینکه شهر اصفهان نیازمند یک مرکز جامع آموزش و توانمند سازی افراد ناتوان است و در این راستا باید استفاده از اعتبارات با برنامه ریزی انجام شود، تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که فرد معتاد قبل بعد از اعتیاد نیازمند حمایت است و باید از منظر ملی و استانی حمایت لازم از آنها انجام شود.

ضرورت تبیین روش‌های کاربردی و نوین برای حمایت از ترک اعتیاد

محدی با تاکید بر اینکه اعتبارات ماده ۱۶ اصفهان کم است و نیازمند کمک شهرداری‌ها در این زمینه هستیم، گفت: باید روش‌های کاربردی و نوین برای حمایت از ترک اعتیاد داشته باشیم.