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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۶:۱۱

رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان:

مرکز جامع کاهش آسیب اصفهان راه اندازی می‌شود

مرکز جامع کاهش آسیب اصفهان راه اندازی می‌شود

اصفهان - رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان از راه اندازی مرکز جامع کاهش آسیب اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش محمدی، ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اظهار داشت: به زودی مرکز جامع کاهش آسیب اصفهان در راستای مبارزه با مواد مخدر در استان اصفهان و صیانت از بهبودیافتگان حوزه مصرف مواد مخدر راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه این مرکز در مساحت بر پنج هزار متر مربع ساخته خواهد شد و برای ساخت آن در سال جاری اعتبار سه میلیارد تومان تخصیص خواهد یافت، ابراز داشت: مرکز جامع کاهش آسیب اصفهان ظرفیت پذیرش ۶۰۰ نفر آقا و ۱۰۰ نفر خانم نیازمند کمک در زمینه ترک مواد مخدر را خواهد داشت.

حرکت ناهنجاری‌ها از حاشیه شهر به سمت مرکز شهر و گسترش کارتن خوابی در اصفهان

رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان بر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر تاکید خاصی داریم، ابراز داشت: از معضلات مهم شهرداری اصفهان حرکت ناهنجاری‌ها از حاشیه شهر به سمت مرکز شهر و گسترش کارتن خوابی است باید هر چه سریع‌تر در این زمینه اقدامات اساسی انجام شود.

وی با بیان اینکه شهر اصفهان نیازمند یک مرکز جامع آموزش و توانمند سازی افراد ناتوان است و در این راستا باید استفاده از اعتبارات با برنامه ریزی انجام شود، تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که فرد معتاد قبل بعد از اعتیاد نیازمند حمایت است و باید از منظر ملی و استانی حمایت لازم از آنها انجام شود.

ضرورت تبیین روش‌های کاربردی و نوین برای حمایت از ترک اعتیاد

محدی با تاکید بر اینکه اعتبارات ماده ۱۶ اصفهان کم است و نیازمند کمک شهرداری‌ها در این زمینه هستیم، گفت: باید روش‌های کاربردی و نوین برای حمایت از ترک اعتیاد داشته باشیم.

کد مطلب 4713611

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