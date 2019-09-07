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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۶:۲۵

«عکاسان محرم» در قاب شبکه العالم

«عکاسان محرم» در قاب شبکه العالم

جدیدترین مستند شبکه العالم با عنوان «عکاسان محرم»، شامگاه یکشنبه ۱۷ شهریور مصادف با شب تاسوعای حسینی(ع) روی آنتن این شبکه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «عکاسان محرم» به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد معین مقامی در یک قسمت ۲۵ دقیقه‌ای تهیه شده است.

مقامی درباره تولید مستند «عکاسان محرم» گفت: این مستند روایت عکاسی ایام محرم در شهرهای مختلف ایران است و مرحله پیش تولید آن را از یک ماه پیش آغاز کردیم.

وی افزود: به منظور مرور عکس‌های عاشورایی که دربردارنده جلوه‌های سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در ماه محرم است آثار تعدادی از عکاسان شاخص نظیر مهدی سروری، جلال میرزایی، طاهره منصورنژاد، سید مهدی طباطبایی، مرتضی شجاعی، مهسا صادق، مریم خداوردی، ندا رهگذر، زهرا خرازی و امیر شهرابی را انتخاب کردیم که کارهای برجسته ای در ایام محرم انجام داده اند.

این کارگردان توضیح داد: ثبت لحظات حماسی این روزهای محرم از زاویه لنز دوربین عکاسان، دستمایه تولید «عکاسان محرم» شد.

محمدباقر علی به عنوان راوی، عرفان رجبی در مقام تدوینگر و مرتضی خرمی، علی میرزاباقری و کاظم بختیاری در کسوت تصویربردار در ساخت این مستند با مقامی همکاری داشته اند.

«عکاسان محرم» شب تاسوعا، ساعت ۲۱ به وقت تهران به سمع و نظر بینندگان شبکه العالم می رسد.

کد مطلب 4713613
عطیه موذن

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