حمله پهپادی مقاومت فلسطین از غزه به صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، آویخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از حمله پهپادی مقاومت فلسطین از غزه به نظامیان صهیونیست در شهرک‌های صهیونیست نشین خبر داد.

وی گفت: اندکی قبل هواپیمای اسرائیلی به سوی پهپادی که فلسطینی‌ها به داخل شهرک‌های اطراف غزه فرستاده بودند، شلیک کرد. این پهپاد بمبی انداخت و فوراً به غزه بازگشت. این حمله پهپادی تلفاتی به دنبال نداشته است اما خساراتی به خودرو نظامی وارد کرد.

درباره عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری هم ادرعی با اذعان به زخمی شدن صهیونیست‌ها اعلام کرد: ارتش اسرائیل دو زخمی که بر اثر حمله با سلاح سرد در روستای عزون مجروح شده بودند را به بیمارستان نظامی منتقل کرد.

این در حالی است که قبلاً رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش داده بودند که یک پهپاد بر فراز شهرک‌های صهونیست نشین اطراف غزه به پرواز درآمده است. به گزارش رسانه‌های صهیونیست؛ این پهپاد بمبی انداخته است و به سلامت به داخل غزه بازگشته است.