به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهدی بعدازظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان سمنان به میزبانی سالن اجتماعات این دانشگاه ضمن بیان اینکه متوسط ۷۰ درصد فارغ‌التحصیلان این دانشگاه وارد بازار کار می‌شوند، ابراز داشت: آمار اشتغال در دانش‌آموختگان این دانشگاه به نسبت سایر مراکز آموزشی بالاتر است به نحوی که در برخی رشته‌ها تا ۸۳ درصد به بازار کار راه یافتند.

وی ضمن بیان اینکه رویکرد دانشگاه فنی و حرفه‌ای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری با بهره‌گیری از مهارت‌آموزی است، افزود: تلاش شد تا آموزش‌های ارائه‌شده در این دانشگاه با بازار و شرایط کاری منطبق باشند و این جهادی‌ترین راه رفع بیکاری محسوب می‌شود.

معاون دانشگاه فنی و حرفه‌ای بابیان اینکه این دانشگاه با کمترین هزینه برای نسل جدید ایجاد اشتغال می‌کند، ابراز داشت: فعالیت‌های این دانشگاه به نحوی که می‌تواند بهترین خدمات را در رفع بیکاری ارائه دهد که این از آمار اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه کاملاً مشهود است.

مهدی ضمن بیان اینکه کیفی‌سازی تجهیزات کارگاهی و خوابگاهی در دستور کار این دانشگاه قرار دارد، تصریح کرد: این کمبودهای مالی برای ارائه خدمات با ورود خیران، صنعتگران و دولت و بخش خصوصی قطعاً به عالی‌ترین درجه کمال خود خواهد رسید.

وی ضمن بیان اینکه ۲۰ هزار استاد در کارگاه‌ها و کلاس‌های درس این دانشگاه مشغول تدریس هستند، افزود: بهبود کیفیت آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های این دانشگاه از جمله مهم‌ترین سیاست‌های به کار گرفته‌شده است تا شاهد افزایش کیفیت خدمات آموزشی باشیم.