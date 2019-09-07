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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۶:۳۱

همزمان با ماه محرم؛

نمایشگاه عکس«ذاکرین اهل بیت (س) » در همدان دایر شده است

نمایشگاه عکس«ذاکرین اهل بیت (س) » در همدان دایر شده است

همدان - نمایشگاه عکس «انصار الحسین (ع) و ذاکرین اهل بیت (س)» در همدان فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ماه محرم و با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرداری همدان، نمایشگاه عکس انصار الحسین (ع) و ذاکرین اهل بیت (س) با موضوع هیئت‌های حسینی و آئین‌های عاشورایی در همدان برگزار شد.

در این نمایشگاه ۸۰ قطعه عکس و سند از هیئت‌های حسینی، دستجات سینه زنی، مراسم عزاداری برای سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، نمایش‌های تعزیه خوانی و مراسم ویژه سوم عاشورا مربوط به سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۶۵ در معرض دید علاقمندان قرار دارد.

این نمایشگاه که تا پایان ماه محرم در دو نوبت صبح و بعدازظهر در نگارخانه نگاه نو پذیرای علاقمندان خواهد بود، با حضور مدیر کل اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر همدان و مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان، افتتاح شد.

کد مطلب 4713630

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