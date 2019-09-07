درمان زنان معتاد باید به شکل جدی دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه فرشاد بعدازظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان در راستای مبارزه با ترویج مواد مخدر در جامعه آموزش از طریق خانواده، اجتماع و آموزش و پرورش است، اظهار داشت: لازم است توسط کارشناسان علل مصرف و گرایش بخشی از افراد جامعه به حوزه مبارزه با مواد مخدر مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

دستگاه‌های مختلف به ویژه باید در زمینه مبارزه مواد مخدر دغدغه داشته باشند

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های مختلف به ویژه باید در زمینه مبارزه مواد مخدر دغدغه داشته باشند، ابراز داشت: در سال ۹۸ رشد ۲۰ درصدی آموزش در حوزه مواد مخدر را داشتیم و باید این روند ادامه داشته باشد.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه ۱۲ مدرسه اصفهان تحت پوشش طرح نماد بهزیستی اصفهان قرارگرفته است، بیان داشت: ۱۰۳ گروه آگاهی بخشی به دانش آموزان در حوزه مبارزه با مواد مخدر فعالیت دارند و برپایی جشنواره دانش آموز سالم نیز یکی از مهم‌ترین اقدامات آموزش و پرورش در این حوزه مبارزه بوده است.

اجرای طرح «کاج و کیان» از سوی اداره کار اصفهان

وی با بین اینکه طرحی با نام «کاج و کیان» نیز از سوی اداره کار اصفهان برای مبارزه با مواد مخدر در محیط‌های کاری و اصناف مورد توجه قرار گرفته است، تاکید کرد: باید توجه کنیم که آگاه سازی خانواده‌ها در زمینه مواد مخدر خط مقدم مبارزه با اعتیاد است و در ادامه نیز مراقبت‌های اجتماعی اهمیت بسیاری دارد.

فرشاد با بیان اینکه در این راستا در زمینه مبارزه مواد مخدر و آگاهی سازی مردم در ۲۰۹ محله شهری و ۱۷۰ محله اصفهان برنامه‌ریزی شده است، گفت: رویکرد ما باید به سمت و سوی مبارزه علمی و هدفمند با مواد مخدر پیش برود و در این راه مبحث درمان زنان معتاد باید به واقع جدی گرفته شود.