به گزارش خبرگزاری مهر، خداکرم کولیوند با اشاره به برگزاری سی و دومین و حقوقی ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو این کمیته، گفت: این جلسه در محل اداره کل مسکن و امور گلزارهای بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد و طی آن موضوع مناسب‌سازی دفاتر خدمات رسان دولت مورد بررسی و تبادل آراء قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت دسترسی و تردد آسان و بدون مانع ایثارگران عزیز به ویژه جانبازان گرامی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت، خدمات الکترونیک دولت، خدمات قضایی و پلیس ۱۰+ مقرر شد موضوع توسط کمیته نظارت و حقوقی ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور جهت طرح در ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور به دبیرخانه ستاد منعکس شود.

مدیرکل مسکن و امور گلزارهای بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار امیدواری کرد با توجه به قوانین موجود در این زمینه مناسب‌سازی دفاتر مورد بحث جزو شرایط و امکانات واگذاری مجوز برای راه‌اندازی این دفاتر قرار گیرد.

کولیوند با اشاره به راه‌اندازی سامانه پیامکی «معبر» در دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور، گفت: این دبیرخانه در سازمان بهزیستی کشور مستقر است و سامانه معبر از سال ۱۳۹۶ با شماره ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲ آماده دریافت مشکلات و نظرات پیشنهادی هم‌وطنان گرامی مرتبط با مناسب‌سازی محیط و اماکن عمومی است.