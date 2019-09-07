مادر شهیدان محبوبی به فرزندان شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه سادات نقشه چی، مادران شهیدان احسان و حسن محبوبی پس از تحمل سال‌ها رنج دوری به فرزندان شهیدش پیوست.

فاطمه سادات نقشه چی مادر شهیدان محبوبی سال‌ها پس از شهادت فرزندانش در غم از دست دادن فرزندان شهیدش سوگواری می‌کرد و همواره یاد و نام آنها در ذکر و فکرش تداعی می‌شد.

فاطمه سادات نقشه چی ۸۷ سال از خداوند سن گرفته بود و در طول عمر با برکت خود خدمات شایانی را به نظام و انقلاب اسلامی کرده بود که مهمترین آن گذشتن از دو فرزند برومند خود در راه دین و انقلاب بود.

مراسم هفتم این ذریه سادات حضرت زهرا (س) پس از برگزاری مراسم خاکسپاری و ختم پنجشنبه هفته جاری بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد آقابزرگ شهرستان کاشان برگزار می‌شود.

شهید احسان محبوبی خباز که در رشته‌های موسیقی، تئاتر، فوتبال و شنا فعالیت داشت، از شهدای عملیات کربلای پنج است که سال ۱۳۶۵ در سن ۲۰ سالگی به شهادت رسید و شهید حسن محبوبی خباز نیز در سال ۶۲ و در عملیات والفجر چهار و در سن ۲۳ سالگی به شهادت رسید.