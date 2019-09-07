به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه نشست ستاد اربعین حسینی استان گیلان در فرمانداری آستارا با حضور مدیران کل برخی از دستگاه‌های اجرایی گیلان برگزار شد.

بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های برای خدمات رسانی به زورا حسینی

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان در این نشست با اشاره به اینکه برای خدمت بهتر به زائران خارجی اربعین، از ظرفیت شهرستان تالش نیز استفاده خواهد شد، اظهار کرد: باید مشارکت خیران و شهروندان آستارا نیز جلب شود.

سرهنگ حسین مصطفی پور با بیان اینکه ظرف ۱۰ روز آینده نقاط ضعف و قوت خدمات رسانی به زائران جمع بندی و به ستاد اربعین آستارا ارائه می‌شود، افزود: انتظار می‌رود با تأمین منابع انسانی و تجهیزات لازم امیدواریم مشکلی برای ارائه خدمات به زائران حسینی وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گیلان آماده ارائه خدمات به زائران خارجی اربعین حسینی در مرز آستارا و سایر شهرستان‌های استان گیلان است.

لزوم تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی برای ارائه خدمات به زائران اربعین

در ادامه این نشست فرماندار آستارا با اشاره به تشکیل و آمادگی کمیته‌های ستاد اربعین در این شهرستان مرزنشین، اظهار کرد: شهرستان مرزی آستارا پیشانی و آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و زوار خارجی اربعین حسینی با امنیت کامل از این مرز به سلامت راهی کربلای معلی شده و از همین مسیر مرزی نیز راهی کشورهای خود خواهند شد.

حسن رستم زاد بر ضرورت رفع برخی مشکلات اعم از وجود دلالان مقابل پایانه مرزی آستارا و ایجاد یک صرافی در داخل این پایانه مرزی تاکید کرد.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی استان گیلان و شهرستان بخشی باید ظرفیت و توان خود را در زمینه امکانات بهداشتی و رفاهی به مرز آستارا اختصاص دهند.

برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی و مذهبی در آستارا

حجت الاسلام ستار علیزاده مدیر کل اوقاف و امور خیریه گیلان نیز در ادامه این نشست بر آمادگی کامل امامزادگان ابراهیم و قاسم (ع) آستارا برای پذیرش زائران خارجی اربعین حسینی تاکید کرد و افزود: نمایشگاه محصولات فرهنگی تولیدی جمهوری اسلامی ایران برای بازدید و خرید زائران خارجی اربعین در محل امامزادگان آستارا دایر می‌شود.

در این جلسه که با حضور مدیرکل مخابرات استان گیلان، معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گیلان، امام جمعه آستارا، نمایندگان هلال احمر، تبلیغات اسلامی، مرزبانی، نیروی دریایی ارتش، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، صنعت، معدن و تجارت، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، صدا و سیما، مدیر کل گمرک آستارا، معاون اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری گیلان، معاون درمان و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد، در زمینه رفع مشکلات مربوط به تردد زائران خارجی اربعین حسینی بحث و تمامی دستگاه‌های اجرایی استان ملزم به فعالیت و همکاری با مسئولان شهرستان مرزی آستارا شدند.

همچنین در این جلسه بر ضرورت همکاری شرکت‌های حمل و نقل با سر کاروان‌های زوار خارجی، توزیع بروشور به زبان‌های آذری و روسی، افزایش پزشکان متخصص و آمبولانس در آستارا، آماده سازی و تجهیز بیمارستان آستارا و رفع کمبودهای آن، افزایش نیروهای گمرک آستارا، تقویت آب شرب شهری این شهرستان، رفع مشکل سوخت اتوبوس‌های حامل زائران خارجی، ایجاد قرار گاه رسانه‌ای در پایانه مرزی آستارا و رفع مشکل مربوط به رومینگ ناخواسته تلفن‌های همراه در مرز آستارا تاکید شد.