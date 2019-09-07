توقف مذاکرات دولت ونزوئلا و مخالفان؛ گوایدو تحت تعقیب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «نیکلاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا از پایان مذاکرات با مخالفان و اعضای وابسته به «خوان گوایدو»، سرکرده شورشیان خبر داد.

در همین ارتباط، رئیس‌جمهور ونزوئلا در سخنانی اعلام کرد که با اعتراضات علیه تلاش‌های گوایدو برای دادن اسکیبو (به گویان) همراهی می‌کند و تا زمانی که گوایدو قصدش برای تحویل دادن اسکیبو را تغییر ندهد، ما در میز مذاکره با آنها نخواهیم نشست یا آنها موضعشان را تغییر می‌دهند یا اینکه هرگز چهره‌های ما را (در میز مذاکره) نخواهند دید.

پیش از این منابع نزدیک به خوان گوایدو، سرکرده شورشیان ونزوئلا از تصمیم او برای واگذاری منطقه اسکیبو (به عنوان منطقه مورد مناقشه ونزوئلا و گویان) به شرکت‌های چند ملیتی خبر داده بودند.

در همین ارتباط نیز مقامات قضائی ونزوئلا اعلام کردند که «خوان گوایدو» با اتهام جدی خیانت به منافع کشور روبرو می‌شود و بدین ترتیب تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

پیشتر نیز «دلسی رودریگز» معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرده بود که نمایندگان گوایدو تلاش‌هایی را برای واگذاری منطقه نفت‌خیز اسکیبو به شرکت‌هایی از قبیل «اکسون موبیل» آمریکا آغاز کرده‌اند.

توقف مذاکرات میان دولت کاراکاس و مخالفان در شرایطی است که پیش از این نمایندگان مادورو و گوایدو با میانجیگری نروژ گفت‌وگوهایی انجام داده بودند، هرچند این مذاکرات تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.