۳ میلیاردتومان برای اجرای طرح آبخیزداری در همدان اختصاص یافت

شاهرخ شجاعی فر در گفتگو با خبرنگار مهر از تخصیص بیش از ۳ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح آبخیزداری در شهرستان همدان و نهالکاری و بذرپاشی در ۲۰۰ هکتار از مراتع این شهرستان خبر داد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان همدان گفت: نهال کاری و بذر پاشی مراتع شهرستان همدان با تأمین اعتبار از صندوق توسعه ملی انجام می‌شود.

وی افزود: این نهال کاری و بذر پاشی‌ها در مراتع سد اکباتان، روستاهای تفریجان، یلفان، سیمین، و روستاهای منتهی به امامزاده محسن انجام می‌شود.

شجاعی فر با بیان اینکه درختکاری و بوته کاری مراتع باعث افزایش نفوذ آب در خاک و مانع از فرسایش خاک می‌شود، افزود: در این مراتع درختچه‌های بادامک، ارژن، ارغوان، داغ داغان و سایر درختچه‌های کم آب بر کاشته می‌شود.

وی با اشاره به وجود ۱۲۸ هزار هکتار اراضی ملی در شهرستان همدان افزود: امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری به این اداره اختصاص یافته است.