اعتماد مردم به دستگاه قضایی افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر امروز شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه فروردین سال ۹۰ بنده وارد لرستان شدم و هیچگاه تصور نمی‌کردم ۸ سال در لرستان ماندگار شوم، اظهار داشت: فکر می‌کردم حداکثر ۳ سال خواهیم ماند، اما مجموعه عواملی دست به دست هم داد که ما دلگرم شویم و انگیزه پیدا کنیم برای خدمت مردم لرستان.

وی وجود مردم معتقد و قدرشناس را یکی از عوامل ماندگار در لرستان دانست و گفت: این مردم شایسته احترام، تقدیر و خدمت هستند.

رئیس کل سابق دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مسئولانی که انصافاً با ما همکاری داشتند به ویژه ائمه جمعه از دیگر عوامل ماندگاری ما بود، گفت: آیت الله میرعمادی امام جمعه خرم آباد، گاهی اوقات به خارج از استان می‌رفت ما احساس غربت می‌کردیم. این پشتوانه‌های عظیم و مجموعه همکاران خوب باعث شد بمانیم.

بدری با بیان اینکه ما در انتخاب همکاران هیچگاه سلیقه شخصی را اختیار نکردیم، بر اساس سلیقه شخصی انتخاب نشدند، از دادستان‌ها تا معاونت‌ها بر اساس شناختی که مجموعه مدیران داشتند انتخاب شدند، تصریح کرد: روند کار در استان روند معقولی است. می‌توانم ادعا کنم ما توانستیم تا جایی که قانون اجازه می‌دهد عدالت را در لرستان برقرار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما در رسیدگی‌های قضائی با اطمینان بیشتری عمل کردیم، افزود: قاضی و مدیر باید از بهداشت روانی برخوردار باشد و با اطمینان و اعتماد کار کند.

رئیس کل سابق دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: در پرونده‌های اخیر دستگاه‌های اجرایی هم با حساسیت فوق العاده ای عمل کردیم. ما کسی را احضار نکردیم مگر اینکه نشستیم بررسی کردیم تک تک اتهامات را رسیدگی کردیم آن زمان دستور احضار دادیم.

بدری با اشاره به اینکه کار قضائی تنها قانون نیست، تدبیر می‌خواهد، اظهار داشت: اعتماد مردم به دستگاه قضائی بیشتر شده و می‌دانند دستگاه قضائی از جریان‌های سیاسی فاصله گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حمایت قضائی از واحدهای اقتصادی و تولیدی لرستان اشاره کرد و گفت: اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته و با توجه به نرخ بیکاری لرستان انتظار می‌رود جلسات و پیگیری‌های این حوزه از سوی رئیس کل جدید دادگستری لرستان استمرار یابد.

رئیس کل سابق دادگستری لرستان پیرامون اطاله دادرسی نیز گفت: منشأ اطاله دادرسی منشأ قانونی است، قاضی باید مواردی را رعایت می‌کرد تا زمان صدور حکم. اینها را باید مجلس حل کند و دولت لایحه بدهد.

بدری یادآور شد: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضائی لرستان به کمتر از دو ماه رسیده است.

وی ضمن تبریک انتصاب محمد رزم در سمت ریاست دادگستری لرستان گفت: سه سال قبل به آقای رزم پیشنهاد کردم بیایند به لرستان، ملاحضاتی شد و مسئولیت ایلام را قبول کردند تا امروز که به لرستان آمدند، امیدواریم ایشان هم با بهره گیری از نیروهای قوی لرستان موفق شوند.