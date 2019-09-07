سیاست فشار حداکثری آمریکادر برابر راهبردمقاومت فعال به زانو درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت رئیسه فراکسیون مقابله با تحریم مجلس و جمعی از فعالان این حوزه بعد از ظهر امروز (شنبه) با نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کردند.

دریابان علی شمخانی در این دیدار گفت: سیاست فشار حداکثری امریکا که با فرضیات واهی برای ایجاد فروپاشی اقتصاد ملی ایران دنبال شد در برابر راهبرد مقاومت فعال به زانو در آمد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به جنگ ادراکی پرشدتی که از سوی رسانه‌های معاند برای پشتیبانی از سیاست فشار حداکثری امریکا بر علیه ایران طراحی و اجرا شد افزود: مردم مقاوم ایران علی رغم تحمل فشارهای سنگین اقتصادی، به دلیل آگاهی، بصیرت و هوشمندی، مغلوب این جنگ نشدند و دشمن را از دستیابی به اهدافش نا امید کردند.

شمخانی با استقبال از ابتکار فراکسیون مقابله با تحریم برای ایجاد باشگاه کشورهای تحریم شده و ورود فعال به عرصه مقابله با تروریسم اقتصادی امریکا خاطر نشان ساخت: مقاومت، زمانی منجر به موفقیت می‌شود که با رویکرد فعالیت و تحرک مستمر همراه باشد و این اقدام می‌تواند گام موثری در مسیر تداوم راهبرد مقاومت فعال تلقی شود.

وی موضوع مقابله با تحریم را در شرایط کنونی یکی از محورهای اصلی وحدت جناح‌های مختلف سیاسی در کشور عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: دشمن با توجه به تجربیات گذشته به این واقعیت پی برده که جمهوری اسلامی در برابر مقابله با تهدیدات به بلوغ و توانمندی قابل ملاحظه‌ای رسیده و از این رو تلاش می‌کند تا با ایجاد بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی و ایجاد حاشیه، تمرکز مجموعه قوای کشور بر موضوع مقابله با تهدیدات را به حداقل برساند.

در ابتدای این جلسه پور مختار رییس فراکسیون مقابله با تحریم گزارشی از نحوه تشکیل و فعالیت‌های انجام شده از سوی این فراکسیون و همچنین اقدامات در دست اجرا برای تشکیل باشگاه کشورهای تحریم شده ارایه کرد.