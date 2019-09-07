توقیف خودروی سواری لوکس قاچاق در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی همدان، سرهنگ افشین یاری گفت: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری در محور اصلی از سمت همدان به کرمانشاه به یک دستگاه کامیونت حامل یک دستگاه خودرو لوکس شاسی بلند مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، کامیونت حامل یک دستگاه خودرو شاسی بلند لکسوس قاچاق و فاقد هر گونه مدارک معتبر گمرکی است.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد با اشاره به اینکه ارزش خودرو مکشوفه بیش از ۳۵ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: یک متهم در این خصوص برای سیر مراحل قانونی تحویل اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسدآباد شد.