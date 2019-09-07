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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۷:۲۴

فرمانده انتظامی اسدآباد عنوان کرد:

توقیف خودروی سواری لوکس قاچاق در اسدآباد

توقیف خودروی سواری لوکس قاچاق در اسدآباد

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباداز کشف یک دستگاه خودرو شاسی بلند لوکس در نتیجه اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا طی روز گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی همدان، سرهنگ افشین یاری گفت: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری در محور اصلی از سمت همدان به کرمانشاه به یک دستگاه کامیونت حامل یک دستگاه خودرو لوکس شاسی بلند مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، کامیونت حامل یک دستگاه خودرو شاسی بلند لکسوس قاچاق و فاقد هر گونه مدارک معتبر گمرکی است.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد با اشاره به اینکه ارزش خودرو مکشوفه بیش از ۳۵ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: یک متهم در این خصوص برای سیر مراحل قانونی تحویل اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسدآباد شد.

کد مطلب 4713662

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