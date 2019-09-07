به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی معصوم بیگی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان اصفهان نسبت به سال گذشته اظهار داشت: ۸۶ درصد کشفیات نیروی انتظامی در زمینه مواد مخدر در سال ۹۸ مربوط به تریاک بوده است.

وی با بیان اینکه کشفیات نیروی انتظامی اصفهان در زمینه مواد مخدر نوع شیشه، رشد چشمگیری داشته است، بیان داشت: توزیع کنندگان خرد مواد مخدر استان اصفهان ۵ درصد افزایش داشته‌اند.

برخورد با با ۷۲ باند مواد مخدر در پنج ماهه نخست سال جاری در استان اصفهان

مدیرکل اداره بهزیستی استان اصفهان با اشاره به برخورد با با ۷۲ باند مواد مخدر در پنج ماهه نخست سال جاری در استان اصفهان بیان داشت: همچنین ۷۱۰ مورد خودروهای قاچاقیان توقیف شد و ۷۳۴ مرحله طرح پاکسازی محلات و مدارس در سطح استان اصفهان به مرحله اجرا درآمده است.

وی با تاکید بر اینکه ۳۳ مرحله آموزشی در ارتباط با مصرف مواد مخدر در محیط‌های آموزشی داشتیم، گفت: در این راستا ۲۳ هزار و ۴۵۰ نفر در طرح آموزش همگانی و پیشگیری شرکت کرده‌اند.

افزایش ۴۴ درصدی پلمپ مغازه‌های فعال در حوزه توزیع مواد مخدر

سردار معصوم بیگی با اشاره به افزایش ۴۴ درصدی پلمپ مغازه‌های فعال در حوزه توزیع مواد مخدر تاکید کرد: اجرای طرح «کام» در یکی از مناطق آلوده استان اصفهان، برگزاری اردو برای ۵۰۰ نفر از دانش آموزان با هدف مدیریت زندگی و مبارزه با مواد مخدر، تشریح آموزان روش‌های پیش گیری از اعتیاد برای دانش آموزان از جمله فعالیت‌های پلیس اصفهان در این راستا بوده است.

وی با اشاره به استفاده از خودروهای شاسی بلند و موتور سیکلت های قدرتمند در راستای رصد کویرهای کشور در راستای مبارزه با مواد مخدر گفت: در استان اصفهان در راستای مبارزه جدی تر با مواد مخدر و قاچاقچیان نیاز به خودروهای تیزرو، دوربین‌های حرارتی، دستگاه‌های ایکس - ری و و افزایش تعداد دستگاه‌های کانکس ایست و بازرسی سیار داریم.

اصفهان کمربند امنیتی مواد مخدر کشور محسوب می‌شود

وی با بیان اینکه اصفهان کمربند امنیتی مواد مخدر کشور محسوب می‌شود، گفت: در این راستا تشکیل یک قرارگاه فرماندهی واحد کویر که به زودی عملیاتی می‌شود در راستای مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور و استان اصفهان بسیار تأثیرگذار خواهد بود.